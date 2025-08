Dazi, le radici del problema sono a Bruxelles

Chi pecora si fa lupo lo mangia e non c’è quindi da stupirsi che Donald Trump faccia ogni giorno la voce più grossa di fronte alle chiacchiere circolate sull’intenzione o anche solo sulla tentazione dell’Ue di applicare solo in parte l’umiliante accordo scozzese del 27 luglio, quando in una pausa tra una buca da golf e l’altra il presidente Usa si degnò di ricevere la presidente della commissione Ue per, sostanzialmente, comunicarle quanto aveva deciso in materia di dazi. E se ieri Trump è tornato a tuonare minacciando tariffe del 250 per cento nel caso l’Europa non ottemperi alle promesse sull’acquisto di energia dagli Usa, dal suo punto di vista forse potrebbe aver anche ragione. Quando fai un patto poi lo osservi, almeno nell’immediato. Il problema per l’Europa non sono le parole di ieri quanto l’accordo capestro di luglio o, meglio ancora, il modo in cui è stata fin dall’inizio impostata la trattativa, quando nessuno ha avuto l’onestà intellettuale di comprendere che con i bulli ci si comporta da bulli e mezzo, perché l’unico linguaggio che conoscono è quello della forza. La Commissione europea, diciamo pure la sbiadita presidenza della Commissione europea, è rimasta soggiogata dalle divisioni interne che ne hanno paralizzato l’azione, e diversi governi dei paesi più importanti, tra cui il nostro, non hanno saputo affrontare la nuova realtà dei rapporti transatlantici che l’amicone Trump o l’ex amicone aveva imposto. Quella di Trump è stata una scelta scellerata perché per qualche punto nei sondaggi ha gettato a mare decenni di alleanza proprio nel momento in cui il mondo si va rivoltando, peraltro attuando una politica economica che non riuscirà a sostenere nel medio periodo perché l’inflazione e i mercati imporranno i loro stop; ma la nostra reazione è stata degna di nani della Storia, come forse in effetti siamo, e adesso ne paghiamo le conseguenze. Putin e la Cina ringraziano.