La classifica finale di Sanremo 2024: chi entra nella Top Five

Sanremo, 11 febbraio 2024 – La classifica definitiva è arrivata prima delle due, così Amadeus segna un altro record. Dopo i problemi registrati dal sistema televoto, bloccato per ore dalla valanga di voti arrivati ai centralini, il pubblico da scelto le migliori canzoni del Festival di Sanremo 2024. Una lunga lista che finisce col nome di Fred De Palma, ultimo con ‘Il cielo non ci vuole’. Il pubblico ha contestato il sesto posto di Mahmood, il primo degli esclusi dal podio finale, mentre Loredana Bertè finisce in settima posizione.

Amadeus annuncia i cinque finalisti di Sanremo 2024

Top Five: qui c’è il brano vincitore

Determinante la Top Five: la rosa dei cinque cantanti in lizza per il podio. Dopo l’annuncio della classifica definitiva, Amadeus ha azzerato tutto: dalle 2 è ripartita la macchina dei voti. I cinque artisti sono tornati in gara per contendersi il trofeo Sanremo 2024.

I cinque cantanti che rientrano in gara sono: Irama con 'Tu no', Ghali con 'Casa mia', Angelina Mango con 'La noia', Geolier con 'I p' me, tu p' te' e Annalisa con 'Sinceramente'. L’ordine è causale, top secret al momento il numero di voti registrati dal televoto. Ora la gara riprende e il verdetto finale sarà determinato dai telespettatori, la sala stampa e le radio.

La classifica completa

La classifica definitiva del Festival di Sanremo 2024 dal sesto al 30esimo posto: 6. Mahmood – 7. Loredana Bertè – 8. Il Volo – 9. Alessandra Amoroso – 10. Alfa – 11. Gazzelle – 12. Il Tre – 13. Diodato – 14. Emma – 15. Fiorella Mannoia – 16. The Kolors – 17. Mr Rain – 18. Santi Ffrancesi – 19. Negramaro – 20. D'Argen D'amico – 21. Ricchi e poveri – 22. BigMama – 23. Rose Villain – 24. Clara – 25. Renga e Nek – 26. Maninni – 27. La Sad – 28. Bunker 44 – 29. Sangiovanni – 30. Fred De Palma.