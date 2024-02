Sanremo 2024, l’ad Rai: “Amadeus? Ne riparliamo tra 15 giorni. Angelina Mango: “Settimana più bella della mia vita”. La conferenza in diretta

11:25

Angelina Mango: "La settimana più bella della mia vita

"Non mi aspettavo nulla di quello che è successo, devo essere sincera, non ci credevo nemmeno quando mi sono vista nella lista dei concorrenti al Festival. Ma sono riuscita a vivere questo momento senza troppe aspettative e troppe pressioni. Ho visto tutto come carica e come forza da parte delle persone, mi ha fatto vivere la settimana più bella della mia vita". Lo ha detto Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo.