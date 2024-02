Frankie hi-nrg contro Angelina Mango: “Vinto per mano della casta mediatica”. Lei replica: “Mia vittoria è il pubblico”

Sanremo, 11 febbraio 2024 - La polemica non si spegne a Sanremo 2024. Tra chi contesta la vittoria di Angelina Mango c’è anche Frankie hi-nrg, che su X scrive: "Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro".

Frankie hi-nrg e Angelina Mango

La replica di Angelina arriva durante la conferenza stampa finale del festival.

"Mi dispiace molto per questo tweet, non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco", dice Angelina. "Mi sono resa conto della mia vittoria quando sono uscita dall'albergo questa mattina e c'erano le persone che mi accoglievano. E me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio".

Alla domanda sul padre Pino, la Mango invece risponde: "Sono una persona educata e gentile e credo che mio papà sarebbe fiero di questo prima di tutto". "Sul palco con me c'erano tutte le persone che amo", ha aggiunto.