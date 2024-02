Sanremo 2024, televoto da record: il sistema impallato dalla valanga di preferenze. Proteste sui social: “Tutto mpallato”

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Record di televoto per decretare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Ma l’invasione inaspettata di chiamate, i centralini sono in blocco. È una sollevazione popolare quella che arrivando dai social, tanto che Amadeus in diretta prova a rassicurare il pubblico da casa.

Amadeus: “Traffico senza precedenti”

“Mi dicono che si stanno avendo problemi per votare. State tranquilli, è tutto regolare", ha detto Ama in diretta dall’Ariston. Stanno gestendo il traffico del televoto che è senza precedenti". L'annuncio arriva direttamente da Amadeus che rassicura sulla regolarità del voto da casa.

Le proteste corrono veloci su X. Sono in molti a scrivere che il sistema "si è impallato". Anche due artisti in gara, Irama e Ghali, riportano nelle loro storie Instagram un malfunzionamento del televoto.