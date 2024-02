Sanremo 2024, i voti della finale a cantanti e canzoni

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Ultimo atto del Festival di Sanremo 2024 e ultimi voti agli artisti in gara e alle loro canzoni.

Nek e Renga, ‘Pazzo di te’: voto 6

La performance di questa sera evidenzia i due problemi del brano. Da un lato la mancanza di urgenza espressiva, dall’altro l’evidente squilibrio tra le due voci, con un Renga straripante che copre il collega. Sono bravissimi, però, a tenere il palco e a intrattenere.

BigMama, ‘La rabbia non ti basta’: voto 6,5

Non vincerà, ma si è sicuramente conquistata diversi fan in questa edizione del festival. Canta bene, ha energia e cattura il pubblico, pur non avendo un brano davvero memorabile. Forse avrebbe potuto giocare di più con le sonorità rap.

Gazzelle, ‘Tutto qui’: voto 8,5

La vera sorpresa della competizione. Un brano davvero ben costruito, che ricorda i dischi con cui l’artista ha contribuito a definire il concetto di indie italiano. La sua timidezza scompare quando canta questa canzone, che ricorda tanto il britpop più romantico e orchestrale.

Dargen D’Amico, ‘Onda alta’: voto 7,5

Il tallone d’achille del brano è l’arrangiamento, che ricorda davvero tanto le atmosfere della precedente hit sanremese ‘Dove si balla’. Il testo, però, permette al pezzo di emergere, grazie a un’ironia intelligente, tagliente e divertente. In più Dargen è davvero un intrattenitore di alto livello.

Il Volo, ‘Capolavoro’: voto 7

Con questo Sanremo hanno fatto ricredere in tanti. Cantano in maniera precisissima e, rispetto al passato, hanno messo da parte il mondo dell’opera per svecchiarsi e dimostrare di poter dire qualcosa anche in chiave più pop. E ci sono riusciti perfettamente.

Loredana Bertè, ‘Pazza’: voto 7,5

Il carisma di Loredana le permette di trasformare in oro anche un brano normale. La voce è quella di sempre, come lo sono i messaggi chiari e forti che declama su un arrangiamento rock energico e ben costruito. Il talento non invecchia.

Negramaro, ‘Ricominciamo tutto’: voto 8

Hanno scelto il festival per tornare sulle scene dopo qualche periodo di silenzio, presentando un pezzo che li esalta. Sangiorgi è probabilmente il miglior frontman della gara, e il pezzo è pensato per farlo rendere al meglio. Forse torneranno a casa a mani vuote, ma la bravura non si cancella.

Mahmood, ‘Tuta gold’: voto 8,5

Nell’esibizione d’esordio qualcosa a livello di audio dev’essere andato storto, perché queste frequenze basse che trasformano il brano non erano emerse. È un talento unico, inimitabile e divisivo. Può non piacere, ma come tutti i grandi artisti non lascia indifferenti. Elegante e ipnotico.

Santi Francesi, ‘L’amore in bocca’: voto 7,5

Grazie a Sanremo si sono levati di dosso la pesante etichetta di essere usciti da un talent. Sono tecnici, eleganti, innovativi e sperimentali. Le loro sonorità elettro pop sono qualcosa che mancava nella musica italiana più mainstream. Sono la rivelazione di questo festival.

Diodato, ‘Ti muovi’: voto 8,5

In passato ha dichiarato di aver avuto in camera il poster dei Radiohead. Con questo brano lo ha confermato, giocando con delle sonorità che in un certo senso ricordano ‘Karma police’. Canta bene, è raffinato, ma soprattutto è riconoscibile e fedele a sé stesso. Uno dei cantautori più importanti degli ultimi anni.