La caduta di Angelina Mango sul palco di Sanremo: il video

Sanremo, 11 febbraio 2024 – Alla fine di un'esibizione energetica, Angelina Mango cade sulle scale del palco dell'Ariston, inciampando nel vestito. L'artista, in gara al festival di Sanremo con il brano 'La noia', si rialza subito e si scusa con il pubblico che la incoraggia. Lei si alza in piedi e la platea le tributa una standing ovation. "Angelina, Angelina, Angelina": dice tutto l'Ariston in piedi ad applaudire l'esibizione della figlia di Pino Mango.

Angelina Mango è la 17esima cantante in gara nella serata finale. “Scusate”, dice ancora alzandosi quando Amadeus e Fiorello la raggiungono. "Mi avete regalato la settimana più bella di sempre", dice la Mango salutando il pubblico che invoca il suo nome a gran voce.

Il video