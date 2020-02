Milano, 28 febbraio 2020 - "Il Capitano! Onore a Francesco Totti", scrive l'altro 'Capitano' Matteo Salvini su Instagram, pubblicando la foto di una stretta di mano tra i due in uno chalet in Trentino (sembrerebbe a Madonna di Campiglio) con le montagne sullo sfondo. E i social, inevitabilmente, impazziscono. Pura estasi per l'incontro tra i due capitani - da un lato - rabbia perché il leghista 'tradisce' così il suo Milan. "Da una parte il capitano dall'altra pure", "2 capitani in un colpo solo", sono alcuni dei commenti della fazione pro-scatto. "Sei un traditore con la S maiuscola, cioè hai sempre tifato Milan e ora da un giorno all'altro vai per la Roma", è il tenore dei commenti di chi la pensa in maniera opposta.

Critiche sono piovute a Salvini anche per aver pubblicato - sempre dal Trentino, le immagini di un tagliere di salumi e formaggi per rilanciare il messaggio "Prodotti trentini, amiamo l'Italia". "Tanto cristiano che si dimentica il venerdì di Quaresima", scrive qualcuno ricordando che non si dovrebbe mangiar carne, mentre altri contestano la vacanza nel periodo di emergenza Coronavirus.