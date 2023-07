Il principino George compie 10 anni: gli auguri della Royal Family

Baby George è cresciuto. E oggi, 22 luglio, compie 10 anni. Con la scomparsa della bisnonna, la regina Elisabetta, nel settembre 2022 e la salita al trono del nonno, Carlo III, incoronato a maggio, George di Galles, primogenito di William e Kate, è attualmente secondo in linea di successione nel casato Windsor.

Rivoluzione

Proprio relativamente al principino George di recente si è diffusa la notizia di un piccolo, ma significativo evento che rivoluzionerebbe un’usanza di lunga data della Royal Family. George, infatti, sarà esentato dal servizio militare, infrangendo secoli di tradizione. William, per esempio, si è formato alla Royal Military Academy di Sandhurst e ha prestato servizio nelle forze armate per più di sette anni. Carlo III prestò servizio navale negli anni Settanta. Durante la seconda guerra mondiale, la defunta regina Elisabetta, all’epoca principessa, si mise a disposizione del servizio territoriale ausiliario (ATS), in cui le donne potevano arruolarsi per svolgere alcune mansioni pratiche, come guidare mezzi pesanti e riparare i guasti meccanici, compiti che Elisabetta aveva imparato a fare benissimo.

Più libertà

A riportare la news sulla rottura della tradizione riguardo al principino George è stato il ‘Mail on Sunday’. Si tratta di una decisione storica, presa dai genitori che, in linea con l’educazione che stanno dando ai figli, improntata a una maggiore libertà e modernità, hanno scelto di concedere al loro primogenito il diritto di scegliere il proprio cammino. Un amico di lunga data di William ha dichiarato al giornale inglese: “In teoria, non c’è nulla che impedisca a George di perseguire una carriera come astronauta, per esempio, se è quello che vuole”. E magari, in seguito, potrebbe essere incoronato re. La decisione del principe William e di Kate Middleton di consentire a George di scegliere il proprio percorso potrebbe aprire nuovi orizzonti e presentare nuove sfide per il futuro della monarchia britannica. Sarà interessante osservare come questa decisione influenzerà la percezione dell’immagine della famiglia reale presso i sudditi.

La nascita

Ripercorrendo i primi dieci anni di vita del principino George, ricordiamo che il rampollo di casa Galles è nato alle 16:24 del 22 luglio 2013 al St Mary's Hospital di Paddington a Londra. William e Kate, i genitori, allora duca e duchessa di Cambridge, hanno lasciato l'ospedale con il loro pargoletto il 23 luglio. Ma prima, in linea con la tradizione inaugurata da Lady Diana, si sono fermati sui gradini dell'Ala Lindo per mostrare al mondo per la prima volta il loro bebè. William, senza autista al seguito, ha sistemato il piccolo nel seggiolino dell'auto e si è messo al volante per riportare la famiglia nella residenza di Kensington Palace. Il 24 luglio, il duca e la duchessa di Cambridge hanno annunciato che avrebbero chiamato il loro bambino George Alexander Louis. Sarebbe stato formalmente conosciuto come Prince George di Cambridge.

Battesimo

Baby George è stato battezzato mercoledì 23 ottobre 2013 presso la Chapel Royal, St James's Palace dall'arcivescovo di Canterbury, il reverendo Justin Welby. In linea con la tradizione reale, il principe ha indossato una veste realizzata da Angela Kelly, sarta della regina, perfetta copia di quella in pizzo e raso per la figlia maggiore della regina Victoria a metà dell’Ottocento. Come da rito, inoltre, il piccolo George è stato benedetto con l'acqua del fiume Giordano, spruzzata tre volte sul suo capo.

Primo tour istituzionale

Nell'aprile 2014, il principe George ha accompagnato i suoi genitori nel loro tour ufficiale di tre settimane in Nuova Zelanda e Australia e ha ricevuto un caloroso benvenuto in entrambi i Paesi. I duchi di Cambridge hanno condiviso con sudditi e pubblico mondiale alcune fotografie della loro famiglia, in occasione di importanti traguardi, tra cui il primo compleanno del principino George al Museo di storia naturale per una mostra-spettacolo di farfalle.

I fratelli

George è fratello maggiore della principessa Charlotte, nata il 2 maggio 2015, e del principino Louis, venuto al mondo il 23 aprile 2018. William e Kate, volto della moderna monarchia inglese, stanno cercando di far crescere i propri figli, nonostante i doveri legati al trono, in modo semplice, sano e sereno. Anche per questo nell’estate 2022 si sono trasferiti da Kensington Palace, a Londra, alla residenza vicino a Windsor, l’Adelaide Cottage.

Sotto i riflettori

Negli ultimi tempi, con i cambiamenti avvenuti nella Royal Family, anche George è stato chiamato ad assolvere alcuni compiti istituzionali. Alla scomparsa della regina, a settembre 2022, il principino e la sorella Charlotte hanno camminato dietro il feretro della defunta bisnonna al termine della funzione all’abbazia di Westminster. All’incoronazione del nonno Carlo III, a maggio 2023, George è stato il paggetto d’onore e ha brandito la spada cerimoniale durante l’evento, un gesto simbolico che ha indicato il suo ruolo di protettore della Corona ed erede al trono dopo il padre William. Qualche settimana fa, George è stato avvistato con i genitori in visita presso l’Eton College, dove ha studiato il padre dal 1995 al 2000. L’istituto di lusso è rivolto ai ragazzi di illustri famiglie dai 13 ai 18 anni. Se fosse confermata la scelta di Eton, il primogenito di William e Kate dovrebbe potervi accedere nel 2026.