Bibbiana Cau: "Facevano nascere, intanto morivano. Levatrici: l’epopea dimenticata nella mia Sardegna grande madre"

Arte divina, far nascere una nuova vita. Lo dice Socrate, c’è da credergli. Gliela insegnò sua madre, stimata levatrice, per applicarla alle anime. Applicata come da tradizione ai corpi, la esalta un romanzo che trasforma il romanticismo in poema. Tanto potente e netta e semplice la scrittura da risparmiare ogni retorica femminista alla protagonista, femmina semidea: La levatrice (Editrice Nord). Il volume è da ieri il primo nella classifica dei più venduti in Italia. A comporre questo suo primo libro, dal 2008 si è cimentata Bibbiana Cau.

Il suo nome (con una b o due b) ha nelle sue radici la parola vita, il suo cognome è tra i più antichi della Sardegna sempre parzialmente segreta. Da dove proviene?

"Da un paese del centro".

Il lavoro di levatrice, descritto con tanta sapienza, lo ha svolto lei stessa?

"Sì, per 42 anni".

Tramandato da generazioni di donne nella sua famiglia?

"No, nessuna prima di me ha fatto l’ostetrica, né dopo di me lo farà".

Perché lei?

"Nel mio paese la llevadora si distingueva: in bicicletta di giorno e di notte, il rossetto sulle labbra, la gonna più corta delle altre, accompagnata da uomini che non fossero il padre o il fratello o il marito... per quel tempo usciva dagli schemi della femminilità relegata in casa. La notavo".

E per esercitare questa professione si è presa 3 o 4 lauree, facendosi assegnare una condotta ostetrica?

"Purtroppo, la mia carriera è iniziata quando le condotte sono state soppresse e tutte le ostetriche mandate in ospedale".

Così la gravidanza è diventata una malattia.

"Certo, quando il parto avviene in ospedale, cambia di senso tutto quel che riguarda la nascita. Un evento naturale e sociale diventa sanitario, sottoposto a paradigmi biomedici, a un’infinità di dati e referti...".

Per limitare la mortalità.

"D’accordo, anche se il rischio-zero non esiste. E la medicalizzazione eccessiva può anzi scoraggiare le donne a ripetere l’esperienza della maternità, o addirittura (insieme al cosiddetto welfare) a fare figli".

Pure in Sardegna?

"Il nostro è il più basso tasso di natalità in assoluto in Italia. Sta calando anche tra le immigrate".

Il tempo mitico dell’evento naturale è dunque restituito dalla sua narrazione, tornando al 1917, in quale località dell’isola?

"Norolani non esiste. Così come la llevadora Mallena è un concentrato delle strane meravigliose creature che hanno popolato la Sardegna tra Ottocento e Novecento. Custodi di saperi antichi, manovre segrete facevano e con le erbe, anche se non le avevano istudiate, preparavano ammisture e impiastri... Donne che spesso lavoravano per un tozzo di pane. Punto di riferimento per la comunità".

Dimenticate dalla storia ufficiale, dove le ha ritrovate?

"Nell’archivio comunale di Norbello, all’Isre (Istituto Superiore Regionale Etnografico) di Nuoro, nelle carte dei processi, nelle ricerche di Luisa Orrù e Fulvia Putzolu, in articoli sulla stampa, in leggi e regolamenti locali talvolta confusi e in contrasto tra loro, nei racconti delle anziane della mia zona. Tante figure che senza scolarizzazione né formazione presidiavano le nascite gratuitamente, e le andavano a denunciare insieme ai padri, e spesso erano madrine dei bambini. Donne del popolo, molte le vedove con figli, in lotta contro i pregiudizi".

Una in particolare?

"Svolge per oltre sedici anni il delicatissimo servizio prestando “assidua vigilanza e assistenza alle madri, anche quelle nelle situazioni più perigliose, specialmente quando cacciate dal tetto paterno, tormentate dai dispiaceri, dal bisogno e dai dolori, anche per i castighi loro inflitti in conseguenza di essersi rese madri senza che si conoscesse il responsabile...“".

Sta citando la supplica che nel suo romanzo Mallena si fa scrivere e rivolge al Ministro dell’Interno per ottenere un sussidio o assegno annuo o autorizzazione?

"Sì, il marito infatti è tornato dal fronte della Grande Guerra struppiau, senza una gamba, guasto per sempre, e per pagargli le cure necessarie chiede di essere remunerata. Per tutta risposta, è denunciata al Prefetto per esercizio abusivo della professione".

Una storia vera. Tante altre storie vere. L’intarsio conferisce struttura epica, da leggenda, al romanzo.

"Nel romanzo la situazione si fa tremendamente complicata: in conformità a un decreto regio, per sostituire l’abusiva è assunta un’ostetrica diplomata a Pavia. La quale viene a sapere che non ci sono soldi per il suo stipendio".

Perché invece ci sono per quello della guardia municipale, dello spazzino, del segretario?

"Glielo spiega l’anziana maestra che la ospita: “Cara, per noi donne la strada da percorrere è sempre stata in salita e ancor oggi è lunga e irta”. Ma “dobbiamo guardare avanti senza arrenderci”, il suo incoraggiamento".

Insomma, annada mala il 2017. Norolani da quando c’è la guerra, dicono i vecchi, sembra sotto una maledizione. Universale. Anche quanti ragazzi morti per... niente, solo per la mania dei zenerales. Però tutto finisce bene?

"Il 1917 è anno di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni... e a Norolani la gente scende in piazza perché vuole Mallena".

Per lei le ultime parole sono di un poeta: “... T’assicuro ch’a tie... c’a tie solu bramo… ca t’amo forte…”. E Mallena, nel mistero che lega la notte e la luce, si erge come un albero regale, una sughera, detta in sardo al femminile per riconoscere a fronde e corteccia la dignità di archetipo materno. Oltre la moda turistica, c’è ancora una Sardegna da scoprire?

"Personaggio è la Sardegna. Il Personaggio. Con il suo corpo, i rari fiori, i brividi, la sensorialità della natura, le fragranze, che nei frammenti della nostra lingua spargo sulle pagine".

Sveliamo che con il suo romanzo lei ci fa entrare nello splendore dell’interno, dove la regione, unica nel mondo antico, ha respinto tutte le invasioni, costrette a fermarsi sulla costa?

"In realtà, stiamo ora rischiando di essere colonizzati dall’assalto eolico. Per quanto il nostro contributo alla produzione di energia ricavata da questa fonte sia già rilevante, il numero delle richieste di nuove connessioni appare spropositato. No, dobbiamo essere più cauti".