Cicogna per Kate Middleton: il fratello James sta per diventare padre

C’è una cicogna in volo sulla Royal Family e dintorni. James Middleton, 36 anni, imprenditore, fratello minore della principessa del Galles Kate, ha annunciato di aspettare il primo figlio dalla moglie Alizée Thevenet, 33. Lo ha fatto sapere con un post tenero e commovente su Instagram.

Annuncio Sui social Middleton ha mostrato alcune immagini della futura mamma che tiene teneramente la mano sul pancino già evidente, parlando di tutta l’emozione che lui e la moglie stanno provando per un simile momento. La lieta notizia, oltretutto, è arrivata in casa loro dopo un inizio di anno in salita, come ha ricordato lo stesso James, a causa della perdita di Ella, la cagnolina grazie alla quale il fratello di Kate aveva conosciuto la sua attuale consorte. Con loro, però, c’è ancora Mabel, l’altra cagnolina della coppia. Il parto è previsto per la fine del 2023. Al momento non si sa ancora nulla del sesso del bebè. Storia d’amore James Middleton ha sposato l’analista finanziaria francese Alizée Thevenet nel settembre 2021. I due hanno celebrato una cerimonia intima nel villaggio di Bormes-les-Mimosas, in Costa Azzurra, seguita da un ricevimento sulla spiaggia. I due si erano conosciuti un paio di anni prima presso il South Kensington Club. James era lì seduto con Ella che, a un tratto, si è avvicinata alla giovane donna. Thevenet ha fatto il suo ingresso nella Royal Family nel maggio del 2019, quando ha accompagnato il fidanzato al matrimonio di Lady Gabriella Windsor, la figlia del principe Michael di Kent e della baronessa Marie-Christine von Reibnitz. Depressione Preparandosi a diventare padre, James Middleton sta finalmente voltando pagina dopo un passato segnato dalla depressione. Anni fa, parlando della malattia, l’uomo aveva spiegato che per uscire dal tunnel del profondo malessere aveva cercato di concentrarsi sul presente, sul qui e ora. Un ruolo importante nella sua guarigione era stato svolto dai suoi cani, come ha raccontato lo stesso Middleton. In particolare la compianta Ella era stata insieme a lui durante tutte le sedute di psicoterapia a cui si era sottoposto l’imprenditore. Il tema della salute mentale è molto caro anche a suo cognato William e a sua sorella maggiore Kate: il principe e la principessa di Galles, infatti, sostengono per conto della Corona britannica progetti e iniziative di sensibilizzazione e sostegno a supporto di chi soffre di “male oscuro”. I Middleton Per Kate Middleton, futura regina d’Inghilterra, si tratta del quarto nipotino. La principessa, infatti, è già zia dei tre figli della sorella Pippa, sposata con James Matthews: Arthur, 4 anni, Grace, 2 e la piccola Rose, 1 anno. Per i nonni Carole e Michael Middleton il primogenito o la primogenita di James sarà il settimo nipote. Grande gioia anche per George, 10 anni il 22 luglio, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5, i rampolli di Kate e William: i principini Galles, infatti, trascorrono molto tempo nella dimora di campagna dei nonni Middleton, soprattutto nel periodo estivo. E prossimamente con loro ci sarà un nuovo compagno o una nuova compagna di giochi.