IN PILLOLE

Nata a Catania, Manuela Ventura si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ha intrapreso la carriera di attrice teatrale recitando con compagnie e produzioni indipendenti e nei circuiti dei Teatri Stabili. Ha preso parte a molte produzioni televisive tra cui, nel 2005, la serie Rai Il commissario Montalbano. Ha recitato in vari polizieschi come Distretto di polizia, Il capo dei capi, R.I.S. - Delitti imperfetti. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Ciak Sicilia per Questo nostro amore. È tra gli interpreti del film ’Anime Nere’ di Francesco Munzi, pellicola che ha vinto il David di Donatello nel 2015.