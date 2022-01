Riecco il freddo e la neve. Le previsioni meteo di domani, venerdì 21 gennaio, danno conferma dell'annunciata irruzione artica, i cui effetti più evidenti saranno a carico del Centro-Sud, dove il calo della pressione si tradurrà in piogge e nevicate a quote collinari.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì un flusso di venti molto freddi dalla Russia busserà alle porte dell'Italia a partire dalle regioni di Nord Est, per poi dilagare sul resto del Paese. A risentirne saranno soprattutto i comparti adriatici (con sconfinamenti nel Lazio) e il Meridione, che oltre a subire una svolta climatica tipicamente invernale dovranno fare i conti con precipitazioni sparse, a carattere nevoso fino a quote basse. Nello specifico, la neve promette di imbiancare le colline tra le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, mentre in Calabria e Sicilia i fiocchi cadranno intorno ai 1000 metri, ma con limite in discesa verso sera. Al Nord e in Toscana lo scenario si manterrà invece più asciutto e soleggiato, a parte qualche nebbia a tratti persistente in Pianura Padana. Resta inteso che anche qui farà piuttosto freddo, con gelate mattutine e massime che non supereranno i 5- 6 gradi in numerose città, tra cui Torino, Milano e Bologna.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 21 gennaio

Secondo il sito di 3BMeteo il freddo caratterizzerà anche, in un contesto atmosferico però ancora in parte da decifrare con certezza per via della dinamicità delle masse d'aria coinvolte. Stando agli ultimi modelli, trasi attendono rovesci intermittenti e nuove nevicate a quote collinari sulla Puglia e il Molise, e alcuniin Sicilia. Per il resto il tempo sembra destinato a mantenersial Centro eal Nord, al netto della consueta nebbia in pianura e di qualche fiocco sui confini alto-atesini. Come detto, gli esperti suggeriscono tuttavia prudenza, nonché la necessità di ulteriori approfondimenti nelle prossime ore per avere dati più certi.Generali condizioni di bel tempo, in un contesto climatico freddo. Temperature massime: 9° a Genova, 5° a Torino, 6° a Milano.Giornata nel complesso soleggiata, salvo banchi di nebbia al mattino sulle pianure venete ed emiliane. Ventoso sulle Alpi. Temperature massime: 6° a Bolzano, 5° a Bologna, 7° a Venezia.Tempo instabile con rovesci e neve dai 300-400 metri su Marche e Abruzzo. Nuvoloso con qualche pioggia anche su Lazio e Sardegna; più soleggiato in Toscana. Temperature massime: 12° a Cagliari e Roma, 9° a Firenze.Cielo coperto su tutte le regioni, con piogge sparse nel corso della giornata e nevicate a bassa quota su Molise e Puglia. Fiocchi dai 1000 metri in Sicilia e Calabria, successivamente in discesa. Temperature massime: 12° a Napoli, 9° a Bari, 13° a Palermo.