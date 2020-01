© Riproduzione riservata

I podcast per glisono tra i più ascoltati e scaricati della rete e forniscono idee interessanti per chi ama leggere, con le nuove uscite, le recensioni, le interviste agli autori più famosi e imeno noti ma meritano di essere conosciuti al grande pubblico. Eccone 5 fra i migliori.Fahrenheit è il podcast per gli appassionati di libri di. Va in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ma, come tutti i, può essere ascoltato anche on demand. Le trasmissioni raccontano le ultime novità di scrittori italiani e stranieri, con interviste agli autori. In ogni puntata va in onda anche la rubrica “il libro del giorno” con una nuova proposta editoriale.Questo interessante podcast sui libri della Rsi (Radiotelevisione Svizzera), in onda ogni venerdì alle 9.30 ma ascoltabile anche in differita, è un vero e proprio, con proposte per la lettura, novità, best-seller e “capolavori” nascosti. Libri in tasca è curato da, conduttrice di molte trasmissioni dedicate all’editoria e alla divulgazione della lettura.È un podcast italiano indipendente dedicato agli audiolibri: in ogni puntata il giornalistaracconta un nuovo volume, approfondendo, intervistando gli autori, i traduttori e gli esperti del settore editoriale.Ciak si legge è un podcast dedicato adche siano appassionati di libri e letture. Ogni puntata, a cadenza settimanale, parte da un libro per approfondire un argomento e generare una tranquilla riflessione sul tema. Il podcast è arricchito da unae introspettiva, capace di guidare l’ascoltatore in ogni trasmissione.Il podcast è in inglese ma è una vera e propriaper tutti gli amanti della lettura. Ogni trasmissione prende spunto dai temi affrontati sull’omonima rivista, con i toni irriverenti tipici dell’editoria anglosassone. In ogni puntata viene presentata una serie abbastanza approfondita di critiche o dibattiti sulledi tutto il mondo, con commenti degli esperti e interviste agli autori.