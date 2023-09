Per i più piccoli è dolce perdersi nella Tana di Buffy

Si chiama ’La tana di Buffy’ ed è il più grande labirinto delle Dolomiti. Una struttura in legno di 400 metri quadri (foto di Mattia Rizzi) realizzato dall’artista trentino Franz Avancini accanto al Rifugio Buffaure, nell’area escursionistica Buffaure, a pochi minuti dalla telecabina che sale dall’abitato di Pozza di Fassa. Un progetto originale pensato per i più piccoli, ma attrattivo anche i più grandi, che potranno avventurarsi alla ricerca delle tre nicchie nascoste dove sono collocate alcune sorprese, tra sculture, giochi e illusioni ottiche.

Il labirinto si affianca alle altre opere realizzate con materiali naturali negli ultimi due anni: dalla maestosa aquila in legno con apertura alare di 12 metri costituita da circa 220 tavole di larice al branco di cinque lupi, fino alla strega gigante e alle numerose panche panoramiche. Protagonista della novità è Buffy, un leprotto nato la scorsa estate da una cucciolata che aveva trovato riparo proprio a fianco del branco di lupi in costruzione, tanto da essere diventato una sorta di mascotte. Lo stesso, in futuro, sarà al centro di un vero e proprio sentiero tematico che andrà ad abbracciare tutte le creazioni di Franz Avancini in quota.

E in Val di Fassa continuano le vacanze all’insegna del relax. Yoga e meditazione vista Gruppo del Sella con campane tibetane, gong e altri strumenti tipici del bagno di suoni, come lo shruti box o l’ocean drum, rappresentano un’esperienza unica da vivere al Ciampac, l’area escursionistica raggiungibile con la telecabina da Alba di Canazei. Prossimo appuntamento martedì 12 settembre. Info su www.ciampac.it