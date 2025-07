Ultimo batte Vasco: "La storia la faccio io"

Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre. Lo scrive il cantautore Ultimo (pseudonimo di Niccolò Moriconi, 29 anni) in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito per il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata a Roma. "Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera", ha poi aggiunto l’interprete romano, citando il testo del brano 22 settembre.

Mai nessuno come lui: Ultimo conquista così il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto. Quello precedente apparteneva a Vasco Rossi con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017 per celebrare i 40 anni di carriera. A livello globale invece, è il croato (ultranazionalista) Marko Perković, 58 anni, a vantare il record assoluto con circa 500mila persone, in un concerto a pagamento a Zagabria che si è tenuto solo dieci giorni fa.

La data del 4 luglio non è stata scelta a caso: è il giorno in cui sei anni fa Ultimo saliva per la prima volta sul palco di uno stadio, l’Olimpico della sua Roma. Una carriera, quella del giovane musicista, cominciata con la vittoria al Festival di Sanremo 2018 nella sezione “Nuove proposte” con il brano Il ballo delle incertezze e che ad oggi vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 milioni. Da re degli ultimi a re dei live, insomma. Per non contare i sei album inediti che dal 2017 a oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Ultimo sarà dunque protagonista anche per la prossima estate della musica live italiana, tornando sul palco a far battere i cuori di una generazione dopo una pausa cominciata a fine 2024 per viversi con serenità a New York la nascita del figlio Enea avuto con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi).

Si definisce un “cantautorap” e nelle sue creazioni musicali unisce il rap e l’hip-hop al cantautorato e in diverse occasioni ha indicato come punti di riferimento i principali cantautori italiani, tra cui Lucio Dalla, Antonello Venditti, Francesco De Gregori e lo stesso Vasco Rossi, di cui ha reinterpretato Sally ed eseguito la cover di Albachiara durante i suoi concerti.

Nonostante il grande successo, non è stato sempre tutto rose e fiori per Niccolò, che a maggio dello scorso anno dichiarò: "Sono ipocondriaco, nel senso che vorrei avere tutto sotto controllo; ma nessuno può avere tutto sotto controllo". E ancora, "Ho frequentato a lungo uno psichiatra e una psicoterapeuta. Non c’è nulla di male ad avere un problema; il vero problema è negare di averne. Parli a un medico, ma in realtà stai parlando a te stesso". L’artista, soprattutto negli ultimi tempi, non ha mai voluto celare le difficoltà che ha dovuto affrontare dal punto di vista artistico e personale, affermando di cercare di superare le sue paure con l’unica sua arma possibile: la musica. Ma nella sua vita, anche i social, il marketing e tutto ciò che concerne “la fama“ – che mette sempre tra virgolette – hanno avuto un peso importante e spesso lo hanno fatto sentire sulle montagne russe. Per questo il cantante ritiene fondamentale "parlarsi, conoscersi, capire cosa c’è dietro a quello che siamo".