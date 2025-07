Il “Cobra“ e il martirio della piccola Sarah

Si alza in piedi l’avvocato Francesco Antonio Maisano, si si- stema la toga, un’ultima occhiata alle carte.

È visibilmente emozionato davanti alla Corte d’Assise di Bologna, nonostante la sua grande esperienza nelle aule di tribunale. La notte appena trascorsa non ha chiuso occhio. Non gli era successo manco per la delicatissima discussione a difesa di Massimiliano Motta, uno degli ex pilastrini finiti nei guai ingiustamente per la strage dei carabinieri del 4 gennaio 1991 a opera della sanguinaria banda della Uno Bianca. Questa volta però è tutto diverso. Questa volta il caso studiato per mesi e mesi, giorno e notte, e prossimo alla sua prima conclusione, fa tremare i polsi per atrocità, cattiveria e bestialità delle azioni commesse. Le 9:35 di una mattinata gelida di fine gennaio 2002. Tocca a lui arringare.

Un sospiro profondo...

S’inizia.

"Signor presidente, – attacca – signori della Corte, la funzione del processo è di accertare la verità. E la verità è concettuale, lontana dal silenzio. Perché la verità grida e dal suo grido nasce poi la memoria, il ricordo. Questo processo offre la possibilità di conservare la memoria di una bambina dolcissima, sempre sorridente come la ritraggono le foto che tutti ormai conosciamo. Una bambina che aveva voglia di vivere, una figlia nostra che molti di noi hanno adottato".

Si chiamava Sarah quella bambina. Sarah Cusmà Piccione Jay. Nove piccoli anni, nel suo letto di tormenti e di morte non ha potuto nemmeno gridare, andandosene in silenzio. Vittima di un martirio bestiale e terribile, "che a Bologna, almeno nei 25 anni in cui ho fatto questo lavoro, non si è mai visto", riferì all’epoca uno dei medici legali coinvolti. In un articolo del Resto del Carlino, anni più tardi, venne scritto: "L’omicidio della bimba fu uno dei delitti più sconvolgenti avvenuti a Bologna come provò l’autopsia sul corpicino". Immobilizzata, violentata, strangolata con un laccio di nylon, con il cadavere poi nascosto in una cantina dello stabile di via Mitelli, al civico 14, proprio sotto l’appartamento dove si era materializzato l’inferno e dove “il Cobra” era ospitato. Sì, “il Cobra”. Nomignolo sprezzante con il quale era conosciuto nell’ambiente dello spaccio di droga Sinisha Nikolic detto anche Milan. Nato a Pećinci, città della ex Jugoslavia, 21.500 abitanti nel distretto della Sirmia nel sudovest della provincia au-

tonoma della Voivodína, nato il 3 maggio del 1978. All’epoca del delitto, accaduto il 19 aprile 2001, aveva 23 anni, compagno

della sorella di Sarah, Jenni Cusmà Piccione. Un ragazzo che mai aveva conosciuto la felicità e la spensieratezza della prima parte della vita.

Elemento che viene ricordato anche dai giudici della Corte d’Assise d’Appello: "Un bambino – scrivono a proposito di Nikolic – venduto dal padre all’età di cinque anni, iniziato subito, all’interno dei campi nomadi, alla menzogna, al furto, alla vio-lenza e all’abuso. Abbandonato poi a se stesso una volta affidato ai servizi sociali. Non scolarizzato, a causa di un rilevante deficit intellettivo...".

(...)

"Senta – domandò il pubblico ministero – tutto questo l’ha fatto da solo o c’erano altre persone?".

"No, no, da solo – sputò fuori il Cobra – E dopo mi sono reso conto che... cioè non lo sapevo che cosa... Neanche che cosa avevo fatto".