Ultimo da record: 250mila biglietti venduti in tre ore per il concerto a Tor Vergata. Anche meglio di Vasco

Da Ultimo a… primo. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha stabilito un nuovo record vendendo 250 mila biglietti in appena tre ore per il mega raduno che si terrà il 4 luglio 2026 nell'area riqualificata di Tor Vergata, a Roma. Con questa performance, non sul palco ma ‘al botteghino’, il cantautore romano ha superato addirittura lo storico record di Vasco Rossi, che nel 2017 a Modena Park aveva radunato qualcosa come 225.173 persone.

Tutto esaurito in tre ore

Siamo di fronte ad un sold out storico per un artista che non ha ancora compiuto trent’anni. La prevendita è iniziata alle 14 in punto di martedì 15 luglio e nel giro di un’ora erano già stati emessi 200 mila biglietti. Come se non bastasse, nelle successive due ore l'evento ha fatto registrare un sold out totale. Come detto, il concerto si svolgerà a Tor Vergata, nella Vela di Calatrava, inaugurata per il Giubileo dei giovani. Un’area che non ha mai ospitato un concerto e che, da simbolo di abbandono e di icona incompiuta, potrebbe trasformarsi presto in un simbolo. Sui social, l’artista ha ringraziato tutti con questo messaggio: Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre. Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera. Noi siamo ULTIMO”.

La favola continua: il successo del Tour 2025 negli stadi

Dopo il trionfale tour del 2024, Ultimo è tornato a calcare i palchi dei più grandi stadi italiani con ‘Stadi 2025 – La favola continua…’, un nuovo capitolo del suo viaggio musicale che sta regalando emozioni ai fan in un percorso iniziato il 29 giugno scorso a Lignano Sabbiadoro e che si concluderà il 23 luglio a Bari, attraversando l’Italia da nord a sud. Già solo con il tour di quest’anno, il cantautore romano classe 1996 è diventato l’artista più giovane ad aver suonato in tutti i più grandi stadi italiani confermandosi come una delle voci più amate del panorama musicale nazionale. E con un 2026 che ‘inizia’ con un record proprio nella sua città, le sorprese (sul palco e fuori) sono appena iniziate. Già, perché a 7 anni dal suo debutto con l’album ‘Pianeti’, il compositore ha già all’attivo 6 dischi in studio e uno live nonché tantissime hit come ‘Pianeti’, Bella davvero’. È proprio il caso di dirlo: la favola continua. Eccome.