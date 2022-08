I parchi di regime e la (vera) natura del Duce

Com’era verde, anzi: come sembrava verde quel regime. Cent’anni fa – il fascismo era appena arrivato al potere marciando su Roma – nasceva il primo Parco nazionale italiano, quello del Gran paradiso: era il 3 dicembre 1922. E pochi mesi dopo ecco il secondo, il Parco nazionale d’Abruzzo. Benito Mussolini e i suoi gerarchi non persero occasione di intestarsi la novità del momento, il protezionismo ambientale, e di portare avanti, negli anni a venire, una propria “ecologia politica“, a forza di parchi, appunto, ma anche di bonifiche, progetti di rimboschimento, elogio della vita rurale e della natura. Al punto che si favoleggia ancora oggi di un fascismo verde, di un ecologismo ante litteram inventato dai gerarchi in camicia nera. I conti in apparenza tornano, visto che ai citati parchi – per limitarci a questa misura di protezione ambientale – ne seguirono altri due, quello del Circeo, nato nel 1934, e quello forse più ambizioso, il Parco dello Stelvio, inaugurato l’anno successivo. Non arrivò invece a compimento l’idea di istituirne uno nel mezzogiorno, sulla Sila, poi sottoposta a un intenso sfruttamento. Cent’anni fa, dicevamo, l’Italia si dotò del suo primo Parco nazionale, seguendo con mezzo secolo di ritardo l’esempio degli Stati Uniti, che crearono il celebre e pionieristico Yellowstone Nationale Park nel1872, quando la Casa bianca era occupata dall’ex generale Ulysses S. Grant, eroe della guerra civile. Tempi remoti, che sbaglieremmo a rileggere con gli occhi di oggi e con le urgenze del nostro tempo, per quanto qualche punto di contatto vi sia. Nel caso del Gran Paradiso, per esempio, l’urgenza di salvare dalla mano dell’uomo, e cioè dalla caccia indiscriminata, gli animali selvatici, in particolare lo stambecco, quasi estinto negli anni a cavallo del secolo e divenuto simbolo del Gran Paradiso. Furono comunque i Savoia a donare i terreni destinati ...