Novità musicali del 7 aprile: dal rap di Nitro e Geolier, al pop di Gabbani e Boomdabash

Tanto rap con Nitro e Geolier. Ma anche musica d’autore con Francesco Gabbani e Dente. In questa prima settimana di aprile, tra le nuove uscite musicali c’è spazio anche per la musica internazionale. Oltre al pop di Ellie Goulding, l’album più atteso è Mythologies, primo disco solista dell’ex Daft Punk Thomas Bangalter. Levatosi il casco per la prima volta, lo storico leader del gruppo francese – fondati nel 1993 con Guy Manuel de Homem-Cristo e scioltisi nel 2021 – dà alle stampe un disco di musica classica. L’album strumentale è stato realizzato per commissione del ballerino e coreografo francese Angelin Preljocaj, autore dell’omonimo spettacolo. Bangalter abbandona dunque la musica elettronica dei club, per dedicarsi al teatro barocco, con influenze tipiche del minimalismo americano. Nonostante vari ritardi, domani uscirà Higher than Heaven, il nuovo disco della popstar inglese Ellie Goulding. L’album è anticipato dal brano By the end of the night, caratterizzato da sonorità elettropop che guardano agli anni ’80. L’artista presenterà il disco a Milano il prossimo 2 novembre. Inoltre, Ellie Goulding festeggia i dieci anni della hit mondiale Burn, che ha ampiamente superato il miliardo di visualizzazioni su Youtube. Il rap Italiano torna a prendersi la scena con due degli esponenti più amati del momento. Da un lato il giovane napoletano Geolier, dall’altro l’hardcore rap di Nitro. Il primo pubblica l’album Il coraggio dei bambini atto II, seguito del progetto uscito a gennaio e ancora ai vertici delle classifiche nazionali. In questi dischi Geolier prende ispirazione dalla vita quotidiana dei bimbi di Napoli. Nitro torna dopo tre anni di silenzio con Outsider. Nel disco il rapper vicentino mette in scena i propri testi taglienti e ironici, duettando – fra gli altri – con Ernia e Kid Yugi. L’abitudine è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Il pezzo è scritto in collaborazione con Fabio Ilacqua, autore insieme a lui di canzoni di successo come Amen e Occidentali’s karma, con cui vinse Sanremo nel 2017. La canzone racconta del vivere in maniera passiva e anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista toscano. Dopo il successo di Heaven con gli Eiffel 65, i salentini Boomdabash si mettono in gioco con L’unica cosa che vuoi. Il brano unisce un testo riflessivo e intimo – fotografia dell’amore ai giorni nostri – a un sound che da tradizione strizza l’occhio alla musica dance. Uno dei padri dell’indie pop, il cantautore lombardo Dente, ha pubblicato il disco Hotel Souvenir. L’album, inteso come le stanze dei ricordi del cantante, presenta diversi ospiti, in una sorta di parodia dei featuring all’interno dei dischi trap. Tra gli altri partecipano Colapesce, Dimartino, Ditonellapiaga, Giorgio Poi e i Selton. Stereo Mind Game è il nuovo progetto degli inglesi Daughter dopo diversi anni di silenzio. Nel disco il trio ripropone il sound indie rock che li ha portati alla ribalta, mescolandolo con gli strumenti dell’orchestra londinese 12 ensemble. Tra le ristampe internazionali, c’è attesa per l’edizione dei vent’anni di Meteora, secondo album dei Linkin Park. Oltre ai brani originali del disco, il cofanetto conterrà alcune tracce dell’epoca mai pubblicate prima. Queste canzoni rappresentano una rara occasione per poter riascoltare la voce dell’amatissimo frontman Chester Bennington, morto suicida nel 2017. Spegne quaranta candeline Un sabato italiano, disco cult del cantautore jazz romano Sergio Caputo. Per l’occasione il disco è stato ristampato in vinile per la prima volta dopo diversi anni.