Chi è Miriam Dalmazio e dove l’abbiamo già vista. Le affinità con la storia di Costanza

Roma, 31 marzo 2025 – Domenica 30 marzo è partita su Rai Uno la fiction ‘Costanza’, che vede una giovane peleopatologa trasferirsi dalla Sicilia a Verona per poter inseguire il suo sogno. La serie, ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola (l’autrice anche dei libri che hanno dato vita a ‘L’Allieva’) su Costanza Maccallè, vede nei panni della protagonista Miriam Dalmazio. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Miriam Dalmazio: quanto assomiglia a Costanza

Nata a Palermo il 14 settembre del 1987, Dalmazio è l’ultima di quattro fratelli ed è cresciuta nel quartiere Noci della sua città. Proprio come la protagonista della fiction ‘Costanza’ ha lasciato la Sicilia per inseguire un sogno: il suo è sempre stato fare l’attrice.

Dopo aver lavorato per qualche anno come animatrice nei villaggi turistici e modella si è, quindi, trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia e, conclusi gli studi, si è dedicata a tempo pieno alla recitazione.

Dove l’abbiamo già vista

È comparsa in diverse fiction, ricoprendo ruoli minori. Tra queste ‘Capri’, ‘Agrodolce’, ‘Distretto di Polizia’, ‘Come un delfino’, ‘Il commissario Montalbano’, ‘I Medici’, ‘Leonardo’ e molte altre.

Ha partecipato alla lavorazione di diverse pellicole cinematografiche. Nel 2013, ed esempio, è stata una delle protagoniste femminili di ‘Sole a Catinelle’, il film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Qui l’attrice interpretava Daniela, la mamma del piccolo Niccolò e moglie di Checco.

Nel 2016 era anche parte del cast di ‘Caffè’, per la regia di Cristiano Bortone, presentato quell’anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

I ruoli per cui il grande pubblico la ama e la ammira, però, sono soprattutto tre.

È stata dal 2011 al 2017 la dottoressa Margherita Morbidelli che, nella fiction ‘Che Dio ci aiuti’, si trasferisce nel convitto gestito da Suor Angela per motivi di studio. Successivamente è stata Nina, una delle protagoniste di ‘Studio Battaglia’ e figlia di mezzo (e scapestrata) dell’avvocata Marina Battaglia interpretata da Lunetta Savino.

Dal 2025 è, invece, subentrata nella serie ‘Rocco Schiavone’ a Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la defunta moglie del protagonista. Costanza Maccallè è il suo primo ruolo da protagonista assoluta.

Il riserbo sulla vita privata

Miriam Dalmazio non ama molto raccontare del suo privato ma si sa che dal 2013 è legata sentimentalmente a un imprenditore siciliano, Paolo, e che dal loro amore nel 2016 è nato Ian, primo figlio della coppia.

Dove guardare ‘Costanza’

I primi due episodi della fiction ‘Costanza’ che la vede protagonista sono andati in onda domenica 30 marzo. Questa sera su Rai Uno dalle 21:30 andranno, invece, in onda il terzo e il quarto episodio. Quinto e sesto episodio saranno su Rai 1 domenica 6 aprile e domenica 13 aprile sarà la volta degli ultimi due episodi dello show. Tutte le puntate, una volta trasmesse, saranno disponibili anche su RaiPlay.