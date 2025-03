Costanza: stasera la seconda puntata della nuova fiction di Rai Uno: misteri, amori e segreti dal cuore di Verona

Ha debuttato ieri sera su Rai Uno "Costanza", la nuova fiction tratta dal romanzo "Questione di Costanza" di Alessia Gazzola, autrice già nota per "L'Allieva". La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, promette di coinvolgere il pubblico con una trama che intreccia elementi di commedia romantica e giallo storico.

Trama: una nuova vita tra passato e presente

Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio, è una giovane madre single siciliana laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia le malattie antiche attraverso l'analisi dei resti umani. A Messina, per mantenere sé stessa e la figlia Flora (Elena Sophia Senise), si adatta a lavorare come rider per una catena di food delivery. La sua vita prende una svolta inaspettata quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di Verona. Decide così di trasferirsi nella città veneta insieme a Flora, cogliendo l'opportunità di lavorare nel suo campo e di riavvicinarsi alla sorella minore Antonietta, detta Toni (Eleonora De Luca), che vive lì e lavora come psicologa.

A Verona, Costanza si trova ad affrontare non solo le sfide professionali, ma anche quelle personali. Marco (Marco Rossetti), ex fiamma di Costanza e padre biologico di Flora, vive anch'egli a Verona, ignaro di avere una figlia. La decisione di Costanza di rivelargli la verità complicherà ulteriormente le dinamiche personali, soprattutto considerando che Marco è prossimo al matrimonio con Federica (Giulia Arena).

Parallelamente, sul fronte professionale, Costanza si imbatte nel misterioso ritrovamento dello scheletro di una nobildonna medievale, identificata come Selvaggia di Staufen (Bianca Panconi), figlia di Federico II di Svevia. Questo enigma storico la porterà a intrecciare le sue competenze scientifiche con un'indagine affascinante sul passato, registrando persino un podcast per raccontare le sue scoperte.

Cast: volti noti e nuovi talenti

Il cast di "Costanza" vanta una combinazione di attori affermati e nuove promesse del panorama televisivo italiano:

Miriam Dalmazio è Costanza Macallè, la protagonista, una paleopatologa determinata e madre affettuosa.

Marco Rossetti interpreta Marco, architetto di successo e padre inconsapevole di Flora.

interpreta Marco, architetto di successo e padre inconsapevole di Flora. Lorenzo Cervasio veste i panni di Ludovico, filologo e collega di Costanza, che mostra un interesse particolare nei suoi confronti.

Eleonora De Luca è Antonietta "Toni" Macallè, sorella minore di Costanza e psicologa a Verona.

è Antonietta "Toni" Macallè, sorella minore di Costanza e psicologa a Verona. Caterina Shulha interpreta Diana, archeologa ambiziosa e rivale professionale di Costanza.

Franco Castellano è il professor Edoardo Melchiorre, direttore del Dipartimento di Paleopatologia.

è il professor Edoardo Melchiorre, direttore del Dipartimento di Paleopatologia. Giulia Arena nel ruolo di Federica, fidanzata di Marco e sua futura sposa.

Bianca Panconi interpreta Selvaggia di Staufen, la nobildonna medievale al centro del mistero storico.

Location: Verona protagonista indiscussa

La città di Verona non è solo lo sfondo delle vicende, ma diventa essa stessa protagonista della serie. Le riprese hanno valorizzato alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della città:

Castello di Montorio : luogo del ritrovamento dello scheletro di Selvaggia di Staufen, fulcro del mistero che Costanza si trova a investigare.

: luogo del ritrovamento dello scheletro di Selvaggia di Staufen, fulcro del mistero che Costanza si trova a investigare. Museo degli Affreschi Cavalcaselle : sede della celebre Tomba di Giulietta, che aggiunge un ulteriore strato romantico alla narrazione.

: sede della celebre Tomba di Giulietta, che aggiunge un ulteriore strato romantico alla narrazione. Arsenale di Verona : complesso storico che offre scenari affascinanti per le vicende della serie.

: complesso storico che offre scenari affascinanti per le vicende della serie. Belvedere sull'Adige: punto panoramico che offre viste mozzafiato sulla città e sul fiume, contribuendo all'atmosfera suggestiva della fiction.

Alcune scene sono state girate anche a Vicenza, in particolare tra Piazza Duomo e il Museo Diocesano, ampliando così il respiro geografico della narrazione.

Episodi e programmazione

La prima stagione di "Costanza" si compone di 8 episodi, trasmessi in quattro prime serate su Rai Uno, con due episodi consecutivi per serata. La programmazione prevista è la seguente:

Prima puntata: Domenica 30 marzo 2025

Seconda puntata: Lunedì 31 marzo 2025

Terza puntata: Domenica 6 aprile 2025

Quarta puntata: Domenica 13 aprile 2025

Ogni episodio sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di recuperare eventuali puntate perse o di rivedere i momenti salienti della serie.

"Costanza" si preannuncia come una fiction capace di coniugare leggerezza e profondità, intrecciando le vicende personali della protagonista con misteri storici affascinanti. L'ambientazione veronese, il cast di talento e la trama avvincente sono gli ingredienti che potrebbero rendere questa serie un nuovo successo nel panorama televisivo italiano.