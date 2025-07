Caparezza: a ottobre arriva il nuovo album di inediti

Milano, 14 luglio 2025 – Con un post social e un’immagine che lo vede, in versione cartoon, camminare su uno sfondo spaziale, Caparezza ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti: ‘Orbit Orbit’. Il disco, su cui ancora si mantiene massimo riserbo, uscirà il prossimo 31 ottobre e ad ispirare le tracce è stato un fumetto scritto dallo stesso cantautore.

Il messaggio ai fan

Ad annunciare l’uscita di ‘Orbit Orbit’, che comprende non solo il disco di inediti ma anche il libro-fumetto, è stato proprio Caparezza con un post sui social. “Ci siamo! Sono felice di annunciarvi che il 31 ottobre 2025 vedrà la luce Orbit, Orbit, progetto composto da un libro a fumetti, di cui ho scritto l’intera sceneggiatura, e da un disco di inediti ispirato proprio dal libro” ha raccontato l’artista.

E ha, poi, aggiunto: “Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”.

Insieme alla breve didascalia, Michele Salvemini (questo il vero nome del cantante) ha anche presentato la copertina che accomunerà i due formati artistici e che è stata disegnata da Matteo De Longis: un’illustrazione che lo ritrae in versione animata a muoversi nello spazio.

La prima volta di Caparezza scrittore

Non solo musica, dunque, ma una storia che – visto il titolo del disco e in base alla copertina – sarà molto probabilmente ambientata in orbita intorno alla Terra; forse tra pianeti sconosciuti, nuovi luoghi da scoprire e diverse forme di vita da incontrare.

Il fatto che i brani e la sceneggiatura dell’opera letteraria siano collegate, fa immaginare che ‘Orbit Orbit’ sia un concept album ma nulla è ancora certo. Per ora è solo confermato che il disco, nato come la colonna sonora di un fumetto sull’immaginazione e sulla rinnovata voglia di fare musica, sarà pubblicato da BMG Italy.

Sarà, invece, la Sergio Bonelli Editore ad occuparsi della pubblicazione letteraria (si tratta della casa editrice che, in passato, è stata la casa di personaggi del calibro di Tex e Dylan Dog). Grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano hanno prestato le loro matite per le illustrazioni di ‘Orbit Orbit’ che promette di essere, infine, un bellissimo viaggio onirico e un’avventura senza limiti.

Quando e dove acquistare il disco e il fumetto

L’album è in pre-order a partire da oggi 14 luglio e sarà distribuito nei negozi di dischi e in formato digitale a partire dal 31 ottobre.

L’album sarà disponibile nei seguenti formati fisici:

SPACE LP BOX (Doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi),

SPACE CD BOX (cd + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi),

DOPPIO VINILE “IDEA VERSION” colorato Pink- Purple Marbled per Amazon,

DOPPIO VINILE “FLYING AIRSTREAM VERSION” colorato Silver per Feltrinelli,

DOPPIO VINILE “PLANET NOSTOS VERSION” colorato Transparent Blue per Discoteca Laziale.

DOPPIO VINILE BLACK

CD DIGIPACK

Nella stessa data, in libreria, sarà disponibile l’omonimo fumetto prodotto in due formati: albo a colori (240 pagine, 16x21 cm) che in volume cartonato a colori (256 pagine, 19x26 cm).