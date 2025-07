Roberto Ciufoli e il tumore al rene: “Si nascondeva dietro un calcolo. Avevo trascurato i sintomi”

Roma, 14 luglio 2025 – Roberto Ciufoli, attore e comico amatissimo dal grande pubblico, ha rivelato pubblicamente di aver affrontato un tumore al rene. Lo ha fatto con il suo tono diretto ma anche con emozione, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli medici. Ciufoli, in questi giorni in tv insieme a Pino Insegno con Facci ridere su Rai2, ha rivelato di avere scoperto per caso la malattia e che ora, dopo avere seguito un percorso chirurgico, si sente bene.

Chi è Roberto Ciufoli

Classe 1960, romano, Ciufoli è noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del gruppo comico "Premiata Ditta", con cui ha calcato i palcoscenici italiani dagli anni ’80 in poi, diventando popolare con programmi televisivi di grande successo. Attore teatrale, doppiatore e volto noto della tv generalista, ha partecipato anche a reality show come L’isola dei famosi e Tale e Quale Show, mostrando sempre una vena autoironica e una presenza energica sul palco.

La malattia di Roberto Ciufoli

Come spesso accade, anche per Ciufoli la diagnosi di cancro è arrivata quasi per caso, lo scorso marzo, come racconta in un’intervista a Benessere magazine:

“Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare. Era lo scorso marzo e i medici hanno scoperto un calcolo al rene sinistro. Nulla poteva far pensare che, in realtà, la situazione era molto più grave…”

Dietro al calcolo si nascondeva un tumore, spiega Ciufoli, a uno stadio anche avanzato.

“Così, insieme ai medici, abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”

Il messaggio sulla prevenzione

L’intervento chirurgico ha avuto esito positivo, cosa che ha spinto Ciufoli a raccontare la sua esperienza e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione: