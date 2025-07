Belen Rodriguez verso la Rai? La foto enigmatica e le indiscrezioni sul suo futuro

Roma, 14 luglio 2025 – Svolta professionale in vista per Belen Rodriguez? Sì, secondo quanto anticipa il sito Dagospia, che porta a supporto di quanto scrive proprio una foto pubblicata dalla showgirl sul suo profilo Instagram. Lo scatto ritrae l'ingresso della sede Rai di Via Asiago a Milano, dove si trovano le redazioni e gli studi dei vari programmi radiofonici del Servizio Pubblico. Secondo la testata, dunque, la bella argentina sarebbe stata chiamata per condurre uno show radiofonico su Radio 2 e infatti il suo nome sarebbe stato inserito nel palinsesto, stilato dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Si tratterebbe di un format pensato su misura per lei e destinato ad attirare un pubblico nuovo, giovane e trasversale.

Una nuova sfida per Belen, che in questi ultimi anni ha visto un po' diradarsi la sua presenza in televisione. Tra l'altro le recenti presentazioni dei palinsesti Rai e Mediaset per la stagione 2025-2026 non hanno visto il suo nome tra le figure di spicco. Di recente era comunque tornata alla conduzione di due programmi sul Nove, 'Amore alla prova-La crisi del settimo anno' e 'Only Fun', di cui è diventata il volto femminile al posto di Elettra Lamborghini, affiancando i comici Andrea Pisani e Luca Peracino (il duo PanPers).

Se le ultime indiscrezioni verranno confermate, però, Belen Rodriguez esordirà per la prima volta davanti a un microfono in uno studio radiofonico a partire dal prossimo autunno. Per il momento, da quanto lei stessa sta raccontando sui social, si gode anche le vacanze al mare con i figli Santiago e Luna Marì a Porto Cervo, in Sardegna.