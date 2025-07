La scaletta di Battiti Live, i cantanti di questa sera e l’ordine di uscita

Roma, 14 luglio 2025 – Lunedì 14 luglio a partire dalle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento dell’estate con ‘Battiti Live’. Il programma musicale, che quest’anno ha scelto le piazze della Puglia come location per concerti ed esibizioni, vedrà per ogni puntata diversi ospiti sul palco. Ecco chi ci sarà questa settimana.

La guida tv

La scaletta

Come sempre sarà la musica la grande protagonista, con la partecipazione di artisti italiani (e, a volte, anche internazionali) che con i loro brani stanno accendendo l’estate.

Per la puntata del 14 luglio saranno presenti (in questo ordine di uscita): The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, Antonia (da ‘Amici’), Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e Clara.

Molte delle esibizioni saranno accompagnate dal corpo di ballo costituito da professionisti e da alcuni allievi di ‘Amici’ 2025.

I conduttori

Come per le altre serata di questa edizione, i padroni di casa pronti ad accogliere gli artisti saranno Ilary Blasi e Alvin. Accanto ai due conduttori ci sarà anche Nicolò De Divitiis a cui è affidato anche lo speciale pomeridiano collegato al format. Il regista di Battiti Live è Luigi Antonini.

Dove vederlo e da dove va in onda

Il programma sarà trasmesso questo lunedì e per le settimane successive, fino a lunedì 4 agosto, su Canale 5 a partire dalle 21.20. La maggior parte delle esibizioni si terranno sul palco situato nella piazza di Molfetta, ma alcuni artisti prenderanno parte al programma grazie a delle performance on the road registrate a Trani e Giovinazzo.

Cornetto Extra Battiti

Da questa settimana lo show musicale si arricchisce di un nuovo appuntamento. Nicolò De Divitiis, infatti, condurrà su Italia 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.40 ‘Cornetto Extra Battiti’. Si tratta di un programma che vuole raccontare il dietro le quinte di ‘Battiti’ e il suo cuore pop, compresi i momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità del backstage.

Dove rivedere le puntate

‘Battiti Live’ è disponibile anche on demand su Mediaset Infinity, con contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.