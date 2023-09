Maneskin, concerto a sorpresa in Time Square. New York in delirio: il video del live show

New York, 16 settembre 2023 – Concerto a sorpresa dei Maneskin in Time Square. Una performance da sballo che ha mandato in delirio migliaia di persone nel cuore pulsante di New York. Dopo il trionfo ai VMÀs 2023 – con la vittoria nella categoria 'Best Rock' per la clip di ‘The Loneliest’ – la band ha sbalordito ancora con un generoso live show su un palco improvvisato per l’occasione. Il tutto sotto gli occhi increduli dei fan, che hanno immortalato l’esibizione con video che stanno diventando virali sui social.

È successo verso l'una di pomeriggio di ieri (ora locale) nella zona più famosa di Manhattan. Damiano,Victoria, Ethan e Thomas si sono esibiti in un live show iconico, cantando davanti alla folla sempre più numerosa, accorsa sotto il palco improvvisato, che ha riempito la piazza.

Un regalo che i quattro ragazzi più famosi del pianeta hanno voluto fare a tutti i loro fan americani a pochi giorni dalla ripartenza del tour mondiale ‘RUSH! World Tour’. Un giro del mondo che li vedrà esibirsi proprio al Madison Square Garden di New York il prossimo 21 settembre, per poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, Regno Unito, Europa e per la prima volta in Australia, con tantissime date già sold out.