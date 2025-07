Il mondo del wrestling piange la leggenda Hulk Hogan. L’omaggio dei colleghi sui social

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Hulk Hogan, icona assoluta della disciplina e volto simbolo di un’intera epoca. Hogan, il cui vero nome era Terry Gene Bollea, è morto nelle scorse ore all’età di 71 anni probabilmente per un attacco cardiaco. La notizia ha lasciato un vuoto enorme tra fan, appassionati di tutto il mondo colleghi che hanno diviso il ring con lui nel corso di una carriera lunga e spettacolare.

Hulk Hogan (Facebook)

L’ondata di messaggi sui social: da John Cena The Rock

Non appena la notizia della sua morte è diventata pubblica, le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Decine di wrestler, giovani e veterani, hanno voluto rendere omaggio all’uomo che ha ispirato generazioni intere. Dwayne “The Rock” Johnson, tra i primi a scrivere, ha condiviso una foto insieme a Hogan sul ring: “Hai aperto la strada a tutti noi. Senza di te, molti di noi non sarebbero qui. Riposa in pace, fratello. Sei per sempre una leggenda.” John Cena, altro volto storico della WWE, nonché wrestler più vincente di sempre, ha scritto: “Parole come ‘icona’ e ‘immortale’ non rendono giustizia a quello che Hulk Hogan è stato per il wrestling e per i suoi fan. Grazie per tutto, Hulk.” Anche Ric Flair, storico rivale e amico, ha scritto su X: “Abbiamo condiviso il ring, la fatica e la gloria. Sei stato un gigante, dentro e fuori. Ti saluto con rispetto eterno. Woooooo!”. Anche un altro storico avversario come ‘The Undertaker’ gli ha reso omaggio: "Il mondo del wrestling ha perso una vera leggenda. I suoi contributi al nostro settore sono incommensurabili, e per questo gli sono grato. Grazie, Hulk Hogan. Triple H, attuale dirigente della WWE, ha pubblicato una lunga lettera: “Hogan ha cambiato per sempre il nostro mondo. Ogni volta che saliva sul ring, il mondo si fermava. Il suo impatto è incalcolabile. Tutta la comunità del wrestling piange oggi.” Anche atleti più giovani come Seth Rollins, Charlotte Flair e Roman Reigns hanno espresso il loro dolore con parole affettuose, sottolineando quanto l’ex lottatore sia stato fondamentale nel loro percorso professionale.

L’eredità del guerriero giallo e rosso

Hulk Hogan è stato sei volte campione del mondo WWE e volto principale della “Hulkamania”, il movimento che negli anni ’80 e ’90 ha reso il wrestling uno spettacolo mainstream. Indimenticabile il suo leggendario match contro André The Giant a WrestleMania III, e le rivalità epiche con Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage e tanti altri. Con la sua bandana, i baffi biondi e il celebre “Whatcha gonna do, brother?” ha trascinato il wrestling nell’era moderna, trasformandolo in fenomeno globale. Era più di un lottatore: era un’icona pop, protagonista di film (come Rocky 3 con Stallone), spot pubblicitari, programmi TV nonché grande sostenitore di Donald Trump. Ma soprattutto, era un simbolo di forza, carisma e spettacolo puro. Una cosa è certa: con la sua scomparsa si chiude un’era nella storia del wrestling.