Super Mario e la principessa? “Solo amici” assicura Nintendo

I fan di Mario dovranno rassegnarsi o quantomeno rivedere le loro convinzioni: secondo Nintendo, tra il celebre idraulico italiano e la Principessa Peach non c’è alcuna storia d’amore. Nonostante decenni di giochi in cui Mario la salva da mille pericoli, la casa di Kyoto ha chiarito che i due sono soltanto “buoni amici” e non c’è nessun finale da favola. Almeno per il momento.

Nessuna storia da favola tra l’idraulico e la principessa

La notizia è emersa nei giorni scorsi tramite l’app Nintendo Today, che pubblica quotidianamente aggiornamenti e curiosità legate all’universo Nintendo. In un articolo recente, Mario e Peach vengono definiti appunto “good friends”, spiazzando i fan e alimentando scherzi sul fatto che Mario sia finito nella “friendzone”. Il duo è presente insieme fin dagli anni ’80, e il loro rapporto è stato spesso interpretato in chiave romantica: dopotutto, Mario è l’eroe che salva la principessa, un cliché tipico delle favole che culminano con un lieto fine amoroso. In passato, Nintendo ha persino lasciato intendere una certa intesa tra i due con post di San Valentino e piccoli riferimenti, ma senza mai ufficializzare nulla.

Il mondo di Super Mario continua a crescere tra videogiochi e cinema

Il chiarimento ha stupito molti, anche se non è la prima volta che Nintendo evita conferme sentimentali nei suoi franchise. Un discorso simile riguarda anche Link e Zelda, spesso considerati una coppia dai fan, ma sempre descritti dall’azienda come semplici compagni di avventure. È possibile che questa scelta rifletta la volontà di mantenere un’immagine familiare e universale, evitando temi amorosi nei prodotti rivolti a tutte le età. Nintendo, per ora, punta più sull’amicizia che sulle storie romantiche. Nel frattempo, i fan aspettano con impazienza il prossimo capitolo in 3D di Mario. L’ultimo titolo, Super Mario Odyssey, è uscito nel 2017 e un nuovo gioco potrebbe arrivare insieme al lancio del film Super Mario Bros 2, previsto per il 2026.