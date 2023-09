Mtv Video Music Awards, i Maneskin trionfano ancora. Premiati come Best Rock con ‘The Loneliest’

Roma, 13 settembre 2023 – Nuovo traguardo per i Maneskin, la band romana premiata con ‘The Loneliest’ al Mtv Video Music Awards. Il videoclip che accompagna il brano ha incassato il premio Best Rock.

Straordinaria e molto applaudita la performance del gruppo rock al gran gala che si è svolto in New Jersey. Il gruppo ha cantato il suo ultimo successo, 'Honey (are u coming?)'. Proprio durante l'esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift – premiata per 'Anti-Hero' con la Song Of The Year – ha mandato un bacio plateale a Damiano.

Il bacio di Taylor Swift

📹| Taylor Swift lanzandole un beso a Damiano durante la actuación de Honey (Are u coming?) en los #VMA pic.twitter.com/7eRytqhjVh — Måneskin Spain (@ManeskinSP) September 13, 2023

Best Rock: gli avversari

I Maneskin erano candidati in due categorie: Best Group (vinto dalle coreane BlackPink) e Best Rock, che li ha visti primeggiare nonostante la presenza di rivali di prim’ordine come Linkin Park, Foo Fighters, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers. È il secondo anno consecutivo che la band italiana conquista il Vma: nel 2022 erano stati selezionati nella categoria Miglior video alternativo con ‘I Wanna Be Your Slave”. Una performance resa più pepata dal seno nudo di Victoria per una spallina caduta e ‘lato b’ di Damiano messo in mostra dal perizoma.

Mtv: “Incarnazione delle rockstar globali”

“Questa volta, look sobrio (si fa per dire) in total black. “Performer provocatori che sanno essere orgogliosamente se stessi, incarnazione delle rockstar globali”, è stata la presentazione della band al ritiro del premio. Damiano ha cantato a petto nudo ed è arrivato sul palco con una telecamera in mano, usata per auto-riprendersi. Era vestito con una gonna sotto il ginocchio e degli stivali con le zeppe, mentre il batterista Ethan si è tinto di biondo.