Morto Chuck Mangione, l’icona del jazz aveva 84 anni

Il mondo del jazz piange Chuck Mangione, leggendario trombettista e compositore americano, scomparso all’età di 84 anni. L’artista, noto internazionalmente per il brano “Feels So Good”, è morto per cause naturali nella sua abitazione natale di Rochester, vicino a New York.

Così Mangione ha portato il jazz strumentale al grande pubblico

Nato nel 1940, Charles Frank Mangione, è stato un innovatore nel panorama musicale degli anni ’70, capace di portare il jazz strumentale al grande pubblico. La sua musica, fortemente melodica e accessibile, ha abbattuto i confini tra generi, conquistando ascoltatori in tutto il mondo. In una celebre intervista del 1972, Mangione rifletteva così sul suo approccio artistico: “Per molto tempo ho vissuto nella gabbia del musicista jazz, quello che dice: ‘Al diavolo il pubblico, io sono l’artista, so cosa è giusto e suonerò solo per me stesso’. È vero solo in parte. Si può restare fedeli alla propria musica e al tempo stesso cercare un dialogo con chi ascolta. Per me, sollevare lo spirito delle persone è importante quanto suonare ciò che amo. Le due cose possono coesistere”.

La sua carriera

Dopo essersi diplomato alla Eastman School of Music di Rochester, Charles iniziò la sua carriera negli anni ’60 suonando con il fratello pianista Gap, prima di entrare nei Jazz Messengers di Art Blakey. Fu in quel periodo che affinò il suo stile, tra jazz, pop e influenze latine. Il successo planetario arrivò nel 1977 con l’album ‘Feels So Good’, in particolare grazie alla traccia omonima, un brano strumentale di nove minuti che scalò le classifiche americane e fu poi adattato in una versione radiofonica di tre minuti. L’album raggiunse il secondo posto nella Billboard 200, consacrando Mangione come una delle figure più amate del jazz fusion. Nel corso della sua carriera, ha vinto due Grammy Awards: il primo nel 1977 per la composizione strumentale ‘Bellavia’ e il secondo per la colonna sonora del film ‘The Children of Sanchez’ con Anthony Quinn, di cui firmò anche l’intera partitura.