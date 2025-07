Emozioni ’Oltremare’. La cucina audace di Crisci evoca antichi sapori

di Riccardo GalliIl contrasto dei sapori si accompagna alla perfezione con l’armonia della location. Il mare, il sole, il correre frastagliato di una costa (quella di Maiori) che non conosce concorrenza per la sua unicità. Alfonso Crisci è lo chef giusto, nel posto giusto. E la sua cucina, quella del ristorante Oltremare, al quinto piano dell’hotel Club Due Torri, è un racconto di emozioni del palato.

Ventidue coperti sono il numero perfetto per una sala magistralmente orchestrata dal maitre e sommelier Vincenzo D’Amato che ha elaborato una carta vini con duecentocinquanta referenze che percorrono tutta l’Italia ed è qui che chef Crisci racconta il suo mondo di piatti che profumano di arte.

La carta, si compone di quattro menù degustazione accompagnati a scelta da un wine pairing: Acqua Chiara (quattro portate), Cetara (sei portate), Sentiero dei Limoni (otto portate) e il Vegetariano (cinque portate). "La maggior parte delle materie prime che utilizzo in cucina – spiega – sono vegetali e approcciarmi al mondo vegetariano è stato molto semplice. Abbiamo un orto con una ricchissima produzione sia per quantità che per qualità di verdure ed erbe aromatiche".

Crisci gioca per destrutturare e alleggerire le consistenze salvo poi sorprendere con il gusto che ricompone e richiama alla memoria i sapori tradizionali attraverso l’utilizzo delle salse. Evocativo, emozionale e profondamente ponderato il menu primavera-estate dell’Oltremare, nasce da un’idea precisa dello chef Crisci: trasformare i ricordi in sapori, portando in tavola non solo la memoria gastronomica ma anche quella affettiva e familiare. Ogni piatto racconta un frammento di vita, un gesto e una ritualità condivisa come il "Gambero e pera".

Un’interpretazione evolutiva e audace di un grande classico della cucina mediterranea e delle tavole di casa è lo spaghetto al pomodoro che diviene "Spaghetto al pomo-d’olio". Un piatto che prende le mosse dalla tradizione per attraversarla, destrutturarla, esaltarne l’essenza e restituirla in una forma nuova, poetica, profondamente territoriale. Questo spaghetto racconta un viaggio geografico ed emotivo, quello che lo chef, ogni mattina, compie da Ottaviano, paese alle pendici del Vesuvio, fino all’Hotel Club Due Torri di Maiori. È un omaggio a casa, alla terra scura del vulcano, alla luce che accende le colline, al mare che s’intravede tra i limoni.

Protagonisti del piatto sono quattro pomodori, ognuno con la propria voce: il pomodoro del Piennolo, intenso e strutturato, con la buccia coriacea e un’acidità elegante, il Corbarino, coltivato sulle colline di Corbara, dolce ma con una nota sapida che sorprende, il San Marzano, re dei sughi, coltivato ai piedi dei Monti Lattari, simbolo di equilibrio tra dolcezza e freschezza e il pomodoro ramato, che cresce nell’orto dell’hotel, polposo, generoso, espressione diretta del luogo. Ma la cucina di Crisci è tecnica, studio e ricerca, e dalla curiosità generata dalle diverse sfumature di sapore che lo spessore delle carni della seppia genera nasce una grande piatto che porta in tavola tutta la potenza del mare: la "Seppia in due consistenze".

Siamo, dicevamo, a Maiori, in provincia di Salerno, qui dove una storia di imprenditorialità tutta al femminile è quella che si cela dietro lo splendido Hotel Club Due Torri a Maiori, portata avanti dalle sorelle Anna e Nadia Citarella, albergatrici per caso, come amano definirsi.

Quarantasette camere tutte con affaccio sul mare, quattro suite esclusive, il parcheggio privato per tutti i clienti con servizio di car valet, la navetta per la spiaggia e per il centro, il ristorante panoramico gastronomico Oltremare, il bistrot Donna Emilia, posizionato sul rooftop mozzafiato dove si trovano anche la suggestiva piscina a sfioro e il lounge bar Vista, è questa la foto dell’Hotel Club Due Torri di Maiori un viaggio tra sapori, profumi e bellezza e luogo ideale per chi vuole vivere la Costiera tra divertimento e relax.

Fiore all’occhiello di questo albergo è la proposta gastronomica curata dallo chef Alfonso Crisci. Dalla colazione, ricca di proposte dolci e salate, al light lunch, dal Bistrot Donna Emilia che porta in scena i più autentici sapori del territorio al ristorante gastronomico Oltremare, segnalato nella Guida Michelin.