Brindisi, 20 agosto 2021 - Madonna canta e balla 'Bella ciao' in un ristorante di Ostuni. Nel video postato su Instagram e Facebook la star appare divertita e scatenata nel festeggiare in Puglia il suo 63esimo compleanno, ancora una volta: è avvenuto il 16 agosto. Il web impazzisce per il filmato originale della Ciccone: le immagini partono con delle auto d'epoca sul lungomare, accompagnate da 'Nel blu dipinto di blu' cantata da Domenico Modugno, poi passano su una tavolata dove Madonna, tutta turchese, intona a gran voce 'Bella ciao' accompagnata da un gruppo folkloristico che suona nel locale, lanciandosi anche in un ballo.

Il videomontaggio dei festeggiamenti continua con Madonna sulle spalle del figlio Rocco, 21 anni. Nel locale ci sono anche la figlia Lourdes, 24 anni, e il nuovo compagno Ahlamalik Williams, 27 anni.

La didascalia recita in italiano: "La famiglia". Madonna aveva già postato un video dei festeggiamenti del suo compleanno mostrandosi con un look da lei stessa definito "sotto l'incantesimo dell'Impero Bizantino". Anche in quel filmato una grande cena e un ballo finale tra gli ulivi del Salento.