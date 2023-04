Ma Schwarzy non si arrende: arriva “Breakout“

Arnold Schwarzenegger torna al cinema. A distanza di quattro anni dal suo ultimo ruolo, l’attore è pronto per Breakout, un action-thriller diretto da Scott Waugh, regista di Expendables 4 (I mercenari), atteso nei cinema nel prossimo settembre. Schwarzenegger sarà Terry Reynolds, costretto a evadere per aiutare il figliastro che è stato incastrato e condannato a 25 anni di reclusione all’estero. Primo ciak entro la fine dell’anno – come riporta Deadline – in un Paese dell’Est Europa.

Il divo austriaco naturalizzato statunitense, 75 anni, era fermo da Terminator: destino oscuro del 2019. Prima di Breakout,

Schwarzenegger sarà anche impegnato in Fubar, una nuova serie su Netflix.