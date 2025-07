Pagelle Temptation Island, Antonio e Valentina sono il trash. Valerio e il bonifico, rapporto complicato

Milano, 30 luglio 2025 – E’ iniziata con la sesta puntata la “settimana santa” di Temptation Island 2025, quella nella quale vanno in onda ben tre puntate consecutive. Ecco le pagelle della puntata di martedì 29 luglio. La prossima puntata andrà in onda questa sera, ovvero mercoledì 30 luglio.

La proposta di matrimonio di Antonio a Valentina a Temptation Island 2025

Antonio e Valentina: voto Daje a ride. Antonio è l’empatia fatta a uomo: visto che la fidanzata Valentina ha avuto l’ardire di relazionarsi – cosa per nulla prevista da Temptation Island e per la quale i tentatori e le tentatori non ricevono assolutamente un bonifico dalla Fascino, società che produce il programma – con uno dei single, lui sceglie di tenderle un trappolone per “farla impazzire come lei ha fatto con me”. Lo scherzone esilarante, messo in atto con la complicità dell’altro genio Rosario, prevede che lui confessi di essersi innamorato della tentatrice Marta. La fidanzata Valentina ovviamente scoppia in lacrime e soffre. Finendo poi per chiedere il falò di confronto. Anto’, noi spettatori siamo tutti piegati in due dal ridere per la tua genialata. E-si-la-ran-te. Ti aspettano a Colorado. Anzi, in Colorado perché io fossi nella tua fidanzata ti avrei spedito il più lontano possibile. Chiaramente lei poi accetta la proposta di matrimonio del fidanzato. Tutto molto imbarazzante.

Il tradimento di Valerio a Temptation Island 2025

Sarah e Valerio: voto Bonifico. Valerio. Vale, Valerietto. Valeriuccio. Ascoltami, io e te dobbiamo parlare: secondo te veramente la single Ary non vede l’ora di stare con te? Veramente esiste una persona che ha i tuoi stessi gusti identici? Sei sicuro sicuro sicuro? Ma proprio “certo certosino” parafrasando Ned Flanders? Ecco, no. Ary non vuole farsi davvero il tatuaggio “da a Lazio”. Non ti vuole rivedere davvero fuori. Dopo il bonifico, Valeriuccio, lei sparirà come i buoni propositi dell’anno nuovo dopo l’Epifania. Il limone durissimo che i due si scambiano pone anzitempo fine alla loro permanenza all’interno di Temptation Island. Chiaramente durante il falò di confronto il moderno genio della lampada attacca la fidanzata. Di preciso preciso, Valeriuccio santo della zia, cosa non ti è chiaro del fatto che l’hai tradita davanti ad almeno 3 milioni e mezzo di persone? “Vederte sta male, credimi, me fa stare male pure a me”: ah sì, Vale’? Quindi tu hai limonato con Ary per quale motivo? Sarah lo abbraccia pure e gli dice “Non ti preoccupare per me”. Ma di cosa stiamo parlando?

Maria Concetta e Angelo: voto Il ponte delle spie. Ma smettila, Angelo. Smettila proprio. La single Marianna è consapevole di un dato di fatto: il bonifico per cui deve farsi andar bene i discorsi intelligentissimi di lui. Discorsi che lui fa badando soprattutto a quando non viene ripreso o non è ascoltato dai microfoni. Praticamente, un agente del Kgb. Maria Concetta, Mary, Concettina, Cetty, te lo voglio dire chiaramente: lascialo, mollalo, abbandonalo, scappa, fuggi, liberatene. Anche perché il segretone incredibile che lui celava era che semmai fuori avrebbe voluto rivedere la tentatrice. Ma dai.