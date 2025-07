Morto Livio Macchia: aveva fondato i Camaleonti

Melendugno, 29 luglio 2025 – Il mondo della musica piange la scomparsa di Livio Macchia, storico bassista e fondatore della band ‘I Camaleonti’. Macchia è morto all’età di 83 anni a Melendugno, nel Salento, dove viveva da tempo pur essendo originario di Acquaviva delle Fonti nel Barese.

Inconfondibile per i suoi baffi che ne hanno accompagnato l’iconografia durante la sua intera carriera nel mondo della musica, Livio Macchia è stato uno dei bassisti più importanti e talentuosi d’Italia. “Una stella della musica italiana e internazionale” lo ha definito Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno.

Livio Macchia aveva fondato ‘I Camaleonti’ a metà degli anni Sessanta insieme al bassista e corista Gerry Manzoli, al batterista e corista Paolo De Ceglie e al cantante e chitarrista Riki Maiocchi. Subito dopo si era aggregato al gruppo anche Tonino Cripezzi, a voce, tastiere, pianoforte e violino. La band ha visto nel corso della propria storia anche la partecipazione di Mario Lavezzi, Dave Summer, Giorgio Manzoli, Gabriele Lorenzi, Vincenzo Mancuso, Valerio Veronese, Michele Vurchio e Massimo Brunetti. Quest’ultimo è morto esattamente un anno fa.

I Camaleonti hanno scritto la storia della musica italiana con cinque partecipazioni al Cantagiro, altrettante al Festival di Sanremo e al Festivalbar, quattro a Un disco per l’estate e due a Canzonissima. La loro produzione musicale è stata incredibilmente prolifica, con oltre venti album in studio dal 1966 al 2016, uno dal vivo, alcune raccolte e una serie infinita di singoli di successo: ‘L’ora dell’amore’, ‘Eternità’, ‘Applausi’, ‘Io per lei’, ‘Perché ti amo’, ‘Portami tante rose’, ‘Come sei bella’, ‘Viso d’angelo’, ‘Non c’è niente di nuovo’, ‘Mamma mia’, ‘Amicizia e amore’ solo per citarne alcuni.