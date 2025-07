Temptation Island ieri: la proposta di matrimonio, il tradimento e la follia da metaverso

Milano, 30 luglio 2025 – Nella puntata di Temptation Island di martedì 29 luglio è successo di tutto: due falò di confronto anticipati, una proposta di matrimonio, un tradimento e una serie infinita di lacrime.

Lo scherzone di Antonio a Valentina a Temptation Island 2025

Visto che la fidanzata Valentina lo ha “fatto impazzire” – semplicemente avvicinandosi a uno dei tentatori, senza fare nulla di compromettente -, Antonio medita uno scherzone divertentissimo: con la complicità di Rosario, finge di non pensare più alla fidanzata e di essere attratto dalla single Marta: “Mi sto innamorando” confessa a Rosario. Ovviamente Valentina non la prende bene: “Si sta innamorando? Non voglio guardare più il video, mi rifiuto. Me ne voglio andare” e scoppia in lacrime. Bello scherzo divertente. La ragazza è talmente divertita da richiedere il falò di confronto anticipato. “Vale, sei molto arrabbiata?” chiede il conduttore Filippo Bisciglia cercando di reggere il gioco ad Antonio. “Molto delusa, chi ama non tradisce” risponde Valentina. Al falò di confronto lui si presenta e a un certo punto interrompe la discussione sostenendo di dover andare in bagno. Insomma, una scena molto creativa. “Io lo amo, è la mia vita” commenta lei.

Nel pieno spirito trash di Temptation Island, dopo lo scherzone che non ha fatto ridere nessuno di Antonio alla fidanzata Valentina, ecco la di lui proposta di matrimonio nei confronti di lei. Come se non con un’esplosione e dei fuochi con la scritta “Mi vuoi sposare?” in napoletano?

Il falò di confronto fra Valerio e Sarah a Temptation Island 2025

Valerio è sempre più invaghito della single Ary tanto da limonarsela senza ritegno sotto una coperta in spiaggia. “E adesso?” chiede la tentatrice immaginando già l’assottigliarsi del bonifico e della sua permanenza nel programma. “Adesso ce ne andiamo” risponde Valerio. Ecco, addio ultime rate dello stipendio per la povera Ary. “Io voglio chiedere un falò di confronto immediato alla produzione perché voglio che Sarah veda insieme a me quello che è successo” annuncia Valerio all’amico Rosario, che in questa puntata recita il ruolo del confessore delle magagne altrui. “Vorei (sì, con una “r” sola”) un confronto anticipato con Sarah” chiede Valerio a Filippo Bisciglia. Il quale lo accontenta. E la fidanzata lo affronta: “Ma tu sei un cogl...e” commenta quando Valerio le rivela di aver baciato la single Ary. Poi ecco il momento metaverso: lei piange per lui, lui piange per lei, lei consola lui e gli chiede un’altra possibilità. Lui però pone fine a questa follia decidendo di uscire da solo.

Angelo si è chiaramente invaghito della single Marianna. La quale dopo una discussione sentenzia: “Mi sento presa in giro da te”. I due parlano in maniera non comprensibile al buio e Maria Concetta la prende bene: “Che schifo. Ma perché?” piangendo. E ovviamente, una volta scoperto che lui avrebbe voluto rivedere la tentatrice anche fuori, chiede il falò di confronto anticipato. Che vedremo nella puntata di mercoledì 30 luglio.