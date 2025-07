Vip e un’asta da 2,7 milioni di euro, Bocelli-Hollywood per solidarietà

​​​​​Forte dei Marmi, 29 luglio 2025 – Ma certi offerenti dove li trovano? Va bene l’ammirazione incondizionata per le attività filantropiche di Andrea Bocelli, ma pagare 400mila euro per tre borse di Hermès nel corso dell’asta benefica di quella Celebrity Adventures messa in piedi lunedì a Forte dei Marmi dal Tenorissimo per raccogliere fondi da destinare alle attività umanitarie della Fondazione che porta il suo nome è un atto di fede tale da renderlo l’ultimo culto monoteista del pop lirico.

Chi altro, infatti, nell’aristocratica cornice di Villa Alpebella avrebbe potuto permettersi di sentirsi pagare una Birkin, una Kelly 25 e una Kelly Pochette quanto una fiammante Ferrari 296 Speciale se non lui? Questo per non parlare delle sei pregiatissime bottiglie di Lost Horizon Spirits, esclusivo rum caraibico prodotto da Johnny Deep, battute per la bellezza di 180mila euro, una volta e mezzo il prezzo pagato da un ospite-cinéphile per un block-notes di Fellini con 27 disegni originali, e (sacrilegio) più del doppio del manoscritto dell’aria Mi lagnerò tacendo vergato e firmato da Rossini nel 1858.

In questi eventi in bilico tra solidarietà e mondanità, infatti, quel che conta è il risultato finale della vendita all’incanto, condotta con mano esperta da Jacqueline Tower Perkins di Sotheby’s, arrivata alla cifra record di 2,7 milioni di euro con soli 14 lotti. Il tutto sotto il titolo Italia Bella - Notti Toscane (dress code, va da sé, bianco, rosso e verde) tra gli applausi da uno stuolo di abbienti e abbientissimi d’oltre oceano tra cui due dive hollywoodiane come il doppio premio Oscar Hilary Swank, la superstar della serie tv Grey’s Anatomy Ellen Pompeo, ma anche la sacerdotessa del rock Patti Smith, che ha dedicato a Bocelli Because the night, inanellando poi un paio di altri inni quali Dancing barefoot e People have the power. A Swank, Pompeo e Smith è andato pure il Celebrity Humanitarian Award 2025 perché la musica “è un linguaggio universale che va oltre politica e conflitti, toccando ciò che c’è di più umano in ognuno di noi” come ha ricordato la Million Dollar Baby nei suoi ringraziamenti. “Credo che il lavoro umanitario sia molto simile: quando ci dedichiamo davvero, spogliandoci delle sovrastrutture, delle etichette, delle distanze, costruiamo un’armonia. Oggi non possiamo più pensare in termini di “questi sono i nostri figli e quelli no“. Sono tutti i nostri bambini. Quando un bambino soffre, ovunque nel mondo, è una nota stonata nella sinfonia che cerchiamo di suonare insieme”.

In scena pure Matteo Bocelli, che ha duettato col padre Fall on me, e Brian McKnight. Altro (doppio) premio Oscar in sala, Kevin Spacey (avvistato domenica al bagno Alpemare in versione crooner), vip tra i vip di una platea in cui spuntavano pure Ron Moss e la Duchessa di York Sarah Ferguson.