Luca Tommassini operato al cuore: come sta il coreografo

Luca Tommassini è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al cuore. Un’operazione della quale lo stesso ballerino e coreografo ha parlato nelle ultime ore attraverso un post su Instagram.

“Ciao dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo. Voglio ringraziare subito il dottor Piergiorgio Bruno e il dottor Massimo Massetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di “miracolo” salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna. Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto. Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato… buone feste dal “❤️” ha scritto.

Finalmente una disavventura finita nel migliore dei modi, quindi, per Luca Tommassini. E in un mese non facile. A inizio dicembre, infatti, la sua casa di Roma era stata devastata e saccheggiata dai ladri mentre il ballerino e coreografo si trovava in viaggio per lavoro.