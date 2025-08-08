Benessere all’ennesima potenza relax e una cucina stellata tra le colline verdi dell’Umbria

di Chiara Giacobelli Avvolto da una brezza gentile che sussurra tra le colline umbre, Borgobrufa Spa Resort si presenta come un rifugio di pace e benessere, un luogo in cui il tempo si dilata e ogni gesto diventa un rito. L’esperienza sensoriale trova la sua massima espressione nelle Private Spa: spazi intimi, scenografici, dove l’acqua e la luce danzano in armonia con pietra e legno ispirandosi ai Paesi del mondo: ’Tesori del Borgo’, dedicata al territorio umbro, è dotata di vasca idromassaggio di coppia, sauna e un letto relax matrimoniale; ’Acqua e Fiori’ seduce con i suoi vapori e i getti d’acqua, mentre ’Le Mille e una Notte’ richiama i fasti d’Oriente con un bagno Rasul inebriante; ’Sorgente della Natura’, infine, accoglie gli ospiti in un’atmosfera pluviale, dove ogni suono è carezza e il massaggio segue il ritmo del cuore.

Immerso nel verde di Torgiano, tra Perugia e Assisi, Borgobrufa Spa Resort nasce dall’antico nucleo rurale di Brufa, trasformato in un resort diffuso dove l’autenticità umbra si fonde con un lusso elegante ma discreto. Frutto di una visione d’amore per il territorio, il resort si sviluppa come un piccolo borgo che si snoda tra casolari ristrutturati, gallerie panoramiche e giardini curati. Il cuore pulsante è tuttavia la Spa, un tempio del benessere di 3.000 metri quadri che custodisce piscine riscaldate interne ed esterne, saune di varia tipologia, stanze del silenzio, sale relax e percorsi multisensoriali.

Nei dintorni, l’Umbria sAvvolto dai offre in tutta la sua bellezza: Torgiano, borgo del vino e dell’olio; Perugia, scrigno di arte e storia; Assisi, mistica e luminosa. Gli ospiti possono esplorare cantine, sentieri collinari e piccoli paesi dall’anima intatta. "La filosofia adults only, adottata per garantire quiete e silenzio, invita a un soggiorno dedicato esclusivamente agli adulti e nello specifico alla coppia – spiega il direttore Alvaro Angeli, presente nel resort, ampliatosi nel corso del tempo, da ben 16 anni – Una scelta consapevole e coraggiosa che riflette il desiderio di creare un’atmosfera ideale per rigenerarsi lontano da ogni frenesia".

Il Mondo delle Acque e delle Saune è un paradiso con ampia piscina dotata di numerosi idromassaggi, bagno di vapore, fontana del ghiaccio, docce emozionali e la rilassante Stanze delle Stelle. La Spa propone anche un ventaglio di trattamenti che coniugano la sapienza antica con la ricerca contemporanea, a cominciare dai rituali signature come ’Le Stagioni Umbre’ e il Massaggio Etrusco, effettuato con olio di vinaccioli d’uva fragola e ispirato agli strumenti con cui un tempo si lavorava la terra. I prodotti della linea ’Armonia Essenza Bellezza’, nati dalle colture del borgo, sono veri concentrati di natura e sostenibilità.

L’esperienza si sublima nella gastronomia. Il ristorante ’Elementi Fine Dining’, guidato dallo chef Andrea Impero e insignito della stella Michelin, propone una cucina creativa che omaggia l’Umbria con audacia e rispetto; l’equilibrio tra tecnica e territorio dà vita a piatti che sono opere d’arte. Al Ristorante ’Quattro Sensi’, invece, la tradizione si racconta con eleganza, in un’atmosfera più informale ma altrettanto curata, dove ogni portata è un tributo al gusto sincero. Borgobrufa non è solo un luogo speciale, ma un’idea di benessere che si esprime attraverso il silenzio, la cura, il sapore. Info su www.borgobrufa.it