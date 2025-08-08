Tra risate e riflessioni

Con la sua solita ironia, Alessandro Cattelan è pronto per imbarcarsi in nuove avventure. Entra nella famiglia di Italia’s Got Talent (dal 5 settembre su Disney+). "È stato incredibilmente facile inserirmi in questo contesto. Conosco Mara dai tempi di X Factor e conosco da tempo Frank Matano ed Elettra Lamborghini, che sono stati spesso miei ospiti nelle mie trasmissioni. Come Aurora Leone e Fru dei The Jackal. Con Fremantle ho fatto tante cose e mi mancavano anche un po’, sono stato felice di tornare a lavorare con loro. Con Disney è la prima volta e mi son trovato molto bene", dice ricordando che l’ironia applicata alla vita è fondamentale.

E poi torna in teatro: il 19 settembre da Alessandria partirà il tour “Benvenuto nell’AI!”, il nuovo one-man-show che segue l’onda del successo di “Salutava Sempre”, il suo primo spettacolo. Nato e cresciuto a Tortona, "Sono un ragazzo di provincia", ci tiene a ricordare, Cattelan torna nei principali teatri italiani con una trama che indaga le contraddizioni del nostro tempo: un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Con serate già i sold out, lo show arriverà agli Arcimboldi di Milano, al Politeama di Piacenza (3 ottobre), all’EuropAuditorium di Bologna (4 ottobre), al Palagalassi di Forlì . Quindi Firenze, Roma e Catania.

Dopo aver raccontato, da un immaginario aldilà, vizi, virtù e idiosincrasie della società, adesso si focalizza sulle nuove tecnologie... "Sulle assurdità del nostro presente: un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite ma non certo per renderci migliori. Al giorno d’oggi l’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente. Ma è un obiettivo che spaventa".

Cosa pensa dell’intelligenza artificiale? "Ho un pensiero laico, come sempre non estremizzo. Certo, sta cambiando il lavoro e il modo di lavorare. È uno strumento epocale, al pari di altre grandi scoperte del passato. Il problema siamo noi che la usiamo per modificare le nostre foto sul cellulare: tutti in versione bambini, poi manga...".

Questo la spaventa? "Questo sì, ma non il cambiamento perché siamo noi umani a crearlo. Se il problema è che l’intelligenza artificiale falsifica foto, video, documenti allora torneremo alle strette di mano, quelle sono vere e non si modificano. Se per concludere affari, e più in generale per prendere decisioni, torneremo a vederci di persona, allora è un’evoluzione positiva che potrebbe essere migliore rispetto all’attuale condizione".

Qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie? "Non sono uno smanettone, anzi sono abbastanza scarso se devo risolvere problemi con pc e altre tecnologie. Sono proprio negato e mi viene facile ironizzare su questo argomento. Nello spettacolo, infatti, sottolineo come per ogni cosa ci si rivolga a ‘Google’: cercami questo, cercami quello. E nessuno fa ricerche o si informa tramite i ‘vecchi’ canali. Nella top ten di ‘Come fare’ di Google alla posizione numero sette c’è ‘come fare sesso orale’. Ai miei tempi ci si confrontava con gli amici a scuola, in palestra, al bar".

Ma i problemi con il pc di cui parlava prima, chi glieli risolve? "Le figlie! Lo usano meglio di me, sono nate con il pc in mano. Hanno dimestichezza con la materia anche se l’utilizzo è limitato alla scuola e poco altro".

Lei, però, appartiene alla generazione videogame... "Sono un grande appassionato di videogiochi, da bambino avevo il Nintendo e trascorrevo tanto tempo a giocare. Ma d’estate no, preferivo stare all’aria aperta con il pallone...".

Altro grande amore... "Da bambino pensavo solo a giocare a calcio, volevo fare il calciatore. Per un po’ l’ho anche fatto. Poi è uscita fuori la mia vena comica, che forse è un dono. Ho sempre avuto uno sguardo osservativo su tutto ciò che mi circonda e al tempo stesso raramente riesco a prendere le cose sul serio. Così affronto la vitacon la battuta pronta".

Arriva da una stagione molto positiva al timone del late show ‘Stasera c’è Cattelan’: tra il teatro e la tv cosa sceglie? "Entrambi. Sono due mondi che mi piacciono. A teatro hai un’immediata gratificazione, la tv ha un’onda più lunga ma è bella da cavalcare".