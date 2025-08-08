Leonardo Maria Del Vecchio compra il Twiga e diventa dj

Porto Cervo, 8 agosto 2025 – Ieri sera Leonardo Maria Del Vecchio ha debuttato alla console con un dj set al Twiga di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Si è esibito con l’alias “LΞØ” proprio nel club che ha acquistato e rilanciato pochi giorni fa attraverso la sua LMDV Hospitality. L’ex Billionaire di Flavio Briatore è infatti diventato Twiga Porto Cervo a metà luglio.

Leonardo Del Vecchio dj al Twiga di Porto Cervo

Del Vecchio dj al Twiga

L’esordio in consolle di Del Vecchio al Twiga di Porto Cervo era stato annunciato su Instagram, sottolineando il nuovo nome d’arte scelto dall’imprenditore. Un modo per celebrare l’acquisto del locale e il rebranding dell’ex Billionaire nella location simbolo della nightlife smeraldina. Nei mesi precedenti Del Vecchio si era esercitato come ‘secret guest’ del club.

La serata in consolle suggella simbolicamente l’ingresso di Del Vecchio nel business della nightlife di lusso: dall’operazione industriale alla serata da dj in prima persona.

Classe 1995, figlio del fondatore di Luxottica, Del Vecchio è presidente del family office LMDV Capital e (secondo i profili ufficiali del gruppo) ricopre il ruolo di Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica. Negli ultimi mesi ha spinto sulla diversificazione nell’hospitality con LMDV Hospitality Group. Forbes lo inserisce tra i miliardari più giovani d’Europa.

Come cambia il Twiga

Il brand Twiga nasce in Versilia all’inizio degli anni Duemila su impulso di Flavio Briatore, diventando in poco tempo sinonimo di beach club e nightlife di alto profilo tra VIP, tavoli riservati e ristorazione di fascia alta. Nel tempo si è espanso con diverse sedi, fra cui Forte dei Marmi e Monte Carlo. A dicembre 2024 LMDV Capital annuncia l’acquisto del marchio Twiga e di quattro location, oltre alle mura dell’ex Billionaire di Porto Cervo: nell’estate 2025 il locale riapre quindi come Twiga Porto Cervo sotto la regia di LMDV Hospitality.