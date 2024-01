Lotteria Italia 2024, i biglietti vincenti e i premi ad Affari Tuoi

Roma, 6 gennaio 2024 – Questa sera un fortunato vincitore si porterà a casa cinque milioni di euro. Una pioggia di premi legata alla Lotteria Italia 2023, come da tradizione, nel giorno della Befana.

>>>ANSA/ BOOM DI BIGLIETTI PER LA LOTTERIA ITALIA, OGGI L'ESTRAZIONE

I premi: il valore

Sono 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023, con il primo da 5 milioni di euro, poi, riporta a gipronews, seguiranno il secondo da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni. Il quarto premio varrà 1,5 milioni e il quinto sarà pari a un milione.

I premi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Come riporta agipronews lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti: “E' andata molto meglio dello scorso anno”, ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida.

Lotteria Italia, come funziona

Assegnati i premi giornalieri annunciati durante il programma televisivo “Affari tuoi”, in onda su Rai 1 dal lunedì alla domenica dalle ore 20:30 alle ore 21:25. Ma l’attesa è tutta per l’estrazione finale del 6 gennaio 2024 durante la puntata speciale sempre di “Affari tuoi” la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia 2023.

L’estrazione finale in tv

La puntata speciale di Affari Tuoi abbinata all’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-24 è in onda nella prima serata di sabato 6 gennaio 2024 alle ore 21.30 su Rai Uno.

Affari Tuoi

I cinque vip in gara ad Affari Tuoi devono indovinare prodotti tipici, detti popolari e avvenimenti storici abbinandoli alle varie regioni italiane. Prima della gara, i cinque vip scelgono 5 pacchi dorati a cui vengono associati dei simboli. Il personaggio famoso che per primo risponde esattamente a tre quesiti si posizionerà al 1° posto e il simbolo del suo pacco d’oro è abbinato al primo premio della Lotteria Italia edizione 2023. Si procede allo stesso modo anche per i premi restanti. Nel corso di Affari Tuoi vengono comunicati solo i primi 5 biglietti vincenti, con il montepremi più ingente. L’elenco completo dei biglietti vincitori dell’estrazione finale, anche dei premi di seconda e terza categoria, viene poi pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Lotteria Italia.

I premi in palio

I premi in palio si dividono in tre categorie:

nella prima ci sono cinque premi con il tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro

i biglietti di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

Il valore dei premi viene fissato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Tutto è pronto per la Lotteria Italia 2023

I premi giornalieri

Dal 18 dicembre 2023 non è più possibile registrare i biglietti per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Qui trovate l’elenco dei biglietti premiati.

Dal 16/10/2023 al 24/12/2023 il premio giornaliero è stato di 10.000 euro

Dal 25/12/2023 al 31/12/2023 il premio giornaliero è di 20.000 euro

Tutti i biglietti, partecipano in ogni caso all’estrazione di uno dei premi attribuiti durante l’estrazione finale del 6 gennaio 2024.

I dati dei biglietti venduti

Come detto, ammontano a oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Si conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto 'Disegniamo la fortuna', un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

La classifica delle regioni

Il Lazio, riporta agipronews, è la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione sono oltre 1,2 milioni, un dato in aumento di oltre il 10% rispetto al 2022, quando furono venduti 1,11 milioni. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila), in aumento del 4,7% rispetto a un anno fa. La Campania, con 645mila tagliandi staccati (+10,6%), si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all'Emilia-Romagna a 616mila biglietti (+14%).

La classifica delle Province

La provincia di Roma si conferma leader nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia. Anche nel 2023, evidenzia agipronews, il territorio della Capitale vola con 968.090 tagliandi staccati, in aumento dell'11,1% rispetto al 2022. Lontanissima Milano, che occupa il secondo gradino del podio con 443.210 biglietti venduti, +4,7% rispetto a un anno fa. Segue a ruota Napoli, dove le vendite ammontano a 330.420 (+11,9%). Quarto posto in questa speciale graduatoria per la provincia di Torino, dove sono stati venduti 247.700 biglietti (+12,7%). Proprio in Piemonte merita menzione il dato di Vercelli, dove il numero di tagliandi staccati è aumentato del 40,7% rispetto al 2022, portando il totale dell'edizione corrente a 21.700. Significativo anche l'aumento registrato a L'Aquila, in Abruzzo, dove i 60.400 biglietti venduti si traducono in un +27,7%.

I biglietti online

In crescita anche il dato dei tagliandi online, che rappresenta una percentuale bassa rispetto al totale (2,23%), ma che ancora una volta, sottolinea agipronews, è in aumento rispetto all'anno precedente. Nell'edizione 2023 sono infatti 149.706 i biglietti 'virtuali' staccati, in aumento del 47,6% rispetto al 2022.