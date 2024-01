Guida alla Lotteria Italia 2023-24: premi, estrazione finale e come verificare i biglietti vincenti. Regolamento in Pdf

Roma, 4 gennaio 2024 - Il giorno dell’Epifania è legato anche all’estrazione finale della Lotteria Italia 2023-24. L’unica lotteria attualmente in vigore a livello nazionale: l’edizione 2023, iniziata il 25 settembre 2023, si conclude il 6 gennaio 2024. Quest’anno a distribuire i biglietti vincenti è la trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Amadeus su Rai Uno.

I giocatori possono partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri annunciati durante il programma televisivo “Affari tuoi”, in onda su Rai 1 dal lunedì alla domenica dalle ore 20:30 alle ore 21:25. Il biglietto acquistato, inoltre, offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’estrazione finale che avrà luogo il 6 gennaio 2024 durante la puntata speciale sempre di “Affari tuoi” la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia 2023.

La puntata speciale di Affari Tuoi abbinata all’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-24 andrà in onda nella prima serata di sabato 6 gennaio 2024 alle ore 21.30 su Rai Uno.

I cinque vip in gara ad Affari Tuoi dovranno indovinare prodotti tipici, detti popolari e avvenimenti storici abbinandoli alle varie regioni italiane. Prima della gara, i cinque vip dovranno scegliere 5 pacchi dorati a cui vengono associati dei simboli. Il personaggio famoso che per primo riuscirà a rispondere esattamente a tre quesiti si posizionerà al 1° posto e il simbolo del suo pacco d’oro sarà abbinato al primo premio della Lotteria Italia edizione 2023. Si procederà allo stesso modo anche per i premi restanti. Nel corso di Affari Tuoi verranno comunicati solo i primi 5 biglietti vincenti, con il montepremi più ingente. L’elenco completo dei biglietti vincitori dell’estrazione finale, anche dei premi di seconda e terza categoria, saranno poi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Lotteria Italia.

I premi in palio si dividono in tre categorie: nella prima ci sono cinque premi con il tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro. A seguire, i biglietti di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

Dal 18 dicembre 2023 non è più possibile registrare i biglietti per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Qui trovate l’elenco dei biglietti premiati.

Dal 16/10/2023 al 24/12/2023 il premio giornaliero è stato di 10.000 euro

il premio giornaliero è stato di Dal 25/12/2023 al 31/12/2023 il premio giornaliero è di 20.000 euro

Tutti i biglietti, partecipano in ogni caso all’estrazione di uno dei premi attribuiti durante l’estrazione finale del 6 gennaio 2024.

I biglietti di Lotteria Italia hanno un prezzo fisso di 5 euro, si possono acquistare dai rivenditori autorizzati, come tabaccherie, edicole, ricevitorie e autogrill e online e possono essere venduti solo ai maggiorenni. È possibile partecipare con più biglietti per provare a vincere i premi dell’estrazione finale o i premi giornalieri. Il termine ultimo per la vendita dei biglietti cartacei è fissato al 06 gennaio, giorno dell’estrazione finale, mentre la chiusura della vendita per i biglietti online è anticipata al 03 gennaio.

Il primo premio della Lotteria Italia 2023, come stabilito dal regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ammonta a 5.000.000 euro. Per conoscere l’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali ulteriori premi bisognerà attendere, dato che saranno determinati dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti.

Per verificare se il proprio biglietto è vincente è possibile utilizzare la sezione verifica vincite sul sito ufficiale di Lotteria Italia e anche tramite l’app My Lotteries disponibile per smartphone iOS e Android, inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale. Il biglietto e il codice estratto nonché il premio ad esso attribuito saranno pubblicati anche sul sito www.adm.gov.it

In caso di vincita per la riscossione dei premi è necessario presentare il tagliando originale all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali (viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma) o recarsi agli sportelli della banca Intesa San Paolo e seguire le indicazioni contenute nel regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2023.

Per approfondire l’argomento qui trovate il regolamento ufficiale della Lotteria Italia in Pdf, pubblicato da Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli):