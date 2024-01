Lotteria Italia 2023, dove sono stati acquistati più biglietti? La classifica di regioni e province

Roma, 5 gennaio 2024 – Sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Si conferma ancora una volta la passione degli italiani per questo tradizionale appuntamento a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto ‘Disegniamo la fortuna’, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui tragliandi del concorso. Ma quali sono le regioni e le province leader nell’acquisto dei biglietti? E come sono andate le vendite online? Vediamo nel dettaglio.

Tutto è pronto per la Lotteria Italia 2023

Secondo quanto riporta Agipronews, il Lazio è la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in questa edizione sono oltre 1,2 milioni, un dato in aumento di oltre il 10% rispetto al 2022. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila), in aumento del 4,7% rispetto a un anno fa. La Campania, con 645mila tagliandi staccati (+10,6%), si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all'Emilia Romagna a 616mila biglietti (+14%).

La provincia di Roma conferma il primato nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia. Anche nel 2023, evidenzia Agipronews, il territorio della Capitale vola con 968.090 tagliandi staccati, in aumento dell'11,1% rispetto al 2022. Lontanissima Milano, che occupa il secondo gradino del podio con 443.210 biglietti venduti, +4,7% rispetto a un anno fa. Segue a ruota Napoli, dove le vendite ammontano a 330.420 (+11,9%). Quarto posto in questa speciale graduatoria per la provincia di Torino, dove sono stati venduti 247.700 biglietti (+12,7%). Proprio in Piemonte merita menzione il dato di Vercelli, dove il numero di tagliandi staccati è aumentato del 40,7% rispetto al 2022, portando il totale dell'edizione corrente a 21.700. Significativo anche l'aumento registrato a L'Aquila, in Abruzzo, dove i 60.400 biglietti venduti si traducono in un +27,7%.

Ancora un’impennata delle vendite online dei biglietti della Lotteria Italia. Come rileva Agipronews nell’edizione 2023 sono ben 149.706, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno: si tratta ancora di una piccola fetta (poco più del 2%) rispetto al totale di 6,7 milioni di tagliandi staccati, ma è un ulteriore dato di crescita, anno dopo anno, che testimonia il legame degli italiani con un gioco tradizionale che ha saputo adeguarsi alle nuove tecnologie. È stato possibile acquistare i biglietti digitali della Lotteria Italia dal 25 settembre fino al 3 gennaio, attraverso l'area dedicata presente sul sito www.lotteria-italia.it.