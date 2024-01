Lotteria Italia 2024, biglietti vincenti. Come e quando riscuotere le vincite

Roma, 7 gennaio 2024 – Un super premio da cinque milioni di euro vinto a Milano e poi, a seguire, a pioggia una serie di altri premi vinti lungo tutto lo Stivale per il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia 2023 nel giorno della Befana. Se vi state chiedendo cosa fare a estrazione avvenuta, allora, vuol dire che avete in mano il biglietto giusto: quello vincente. E quindi c’è da chiedersi: come e entro quando riscuotere le vincite? Ecco tutte le informazioni utili.

Lotteria Italia 2024, biglietti vincenti: entro quando e come ritirare la vincita (Ansa)

Scadenza ritiro premio Lotteria Italia

I vincitori hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'elenco dei biglietti vincenti: è questa la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio.

Come reclamare i premi

Entro sei mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti va presentato il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicandole generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.