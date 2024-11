X Factor 2024, eliminato del 7 novembre: si va al tilt

Milano, 8 novembre 2024 – Un’eliminazione molto sofferta, anche se di certo non si può dire che sia stata del tutto inattesa, nella terza puntata dei Live di X Factor 2024 in onda in diretta giovedì 7 novembre. Il talent show condotto dalla cantautrice Giorgia - il programma va in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e il martedì in chiaro su Tv8 alla stessa ora - ha avuto come ospiti Tananai e la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor ovvero Sarafine. Proprio lei ha tenuto il dj set, con tanto di interpretazione musicale vocale, che ha aperto la puntata.

La terza puntata dei Live è stata la prima serata a tema di questa edizione: la serata dedicata alla dance music.

3 foto Quattro squadre da tre concorrenti ognuna, per un totale di 12 fra artisti singoli e band. Sono loro gli aspiranti vincitori di X Factor 2024. Fra i migliaia di pretendenti che si sono presentati alle Auditions in estate, sono stati scelti proprio loro dai giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia. Chi vincerà questa edizione del talent show condotto dalla cantautrice Giorgia? La prima puntata dei Live va in onda oggi, giovedì 24 ottobre, su Sky e Now e ogni martedì in chiaro su Tv8. La finale si svolgerà invece il 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli. Il click day per poter partecipare a quest'ultimo evento - la partecipazione alla finale di X Factor è gratuita - si svolgerà il 30 ottobre dalle 12. La squadra di Manuel Agnelli La squadra di Jake La Furia La squadra di Achille Lauro

Ecco la squadra di Paola Iezzi ai Live di X Factor 2024.

A finire al ballottaggio al termine della puntata di giovedì 7 novembre sono stati Danielle ed El Ma. Quest’ultima è al secondo ballottaggio, dopo quello della seconda puntata contro Pablo Murphy. Manuel Agnelli e Paola Iezzi eliminano El Ma, Jake La Furia e Achille Lauro Danielle. Si va quindi al tilt, ovvero alla decisione del televoto. E il pubblico decide di eliminare El Ma.

Ad aprire la serata di gara è stata Mimì, con ‘I will survive’ di Gloria Gaynor nella versione dei Cake. “Mimì è la risposta alla musica di questi anni fatta di culi e autotune, fra qualche anno ci vendicherà” afferma Manuel Agnelli toccandola come sempre pianissimo. Avendo però estremamente ragione. Secondi ad esibirsi sono stati I Patagarri con ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees. Patagarri che sono molto bravi, ma ripropongono un po’ sempre lo stesso identico stile.

Terza a salire sul palco è l’unica esponente rimasta del team di Paola Iezzi: Lowrah, che propone ‘All that she wants’ degli Ace of Base. Lowrah la quale non sfodera purtroppo l’esibizione della vita, anzi. Qualche stonatura di troppo per lei. Tocca poi ai The Foolz con ‘Hot Stuff’ di Donna Summer. La band riesce a riscattarsi rispetto alla performance disastrosa della precedente puntata.

Quinto in gara è Danielle, che porta sul palco ‘Salirò’ di Daniele Silvestri. E purtroppo con la voce spesso non ci arriva. Peccato.

A dare il via alla seconda manche sono i Punkcake, con ‘Da ya think I’m sexy’ di Rod Stewart. “Cantare intonati non conta niente” commenta Manuel Agnelli, dimenticando che poi nelle orecchie quando si ascolta un brano la canzone stonata da fastidio a tutti. Poi spazio ad El Ma con ‘Hang up’ di Madonna. El Ma che risulta molto convincente, di più rispetto alla passata puntata. Ottavo a salire sul palco è Lorenzo Salvetti, che propone ‘Non succederà più’ di Claudia Mori. E convince eccome: riesce a dare una verniciata di modernità a un brano decisamente molto classico. Bravo.

In scena arriva Francamente, con ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino. Questa è stata l’assegnazione più particolare della terza puntata dei Live di X Factor 2024. Ed è anche l’esibizione migliore in assoluto.

Chiudono la serata i Les Votives con ‘You make me feel (Mighty real)’ di Sylvester. Una performance pazzesca.

Nella prossima puntata doppia eliminazione e Negramaro ospiti in studio.