Laura Pausini, il look biondo per ‘Ciao’ simbolo del cambiamento. I fan lo adorano, ma qualcuno…

Roma, 30 settembre 2024 – Pochi giorni fa Laura Pausini ha pubblicato ‘Ciao’, il suo ultimo singolo, dedicato alla “capacità di lasciare andare” una storia finita. E per farlo, la cantante è comparsa sui social con un look del tutto inedito: dopo averci abituati per anni al suo caschetto scurissimo, Laura è apparsa nelle foto promozionali e nel video musicale con i capelli biondo platino. Una tonalità fredda che ha scatenato le reazioni positive dei fan e anche qualche polemica, ma che non è frutto di un cambio look definitivo: la star ha infatti indossato una parrucca, sfoggiando il nuovo colore solo per il tempo di shooting e riprese.

"Per il videoclip di ‘Ciao’ ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me – spiega Pausini sul suo profilo Instagram – e ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà”. Una scelta, quindi, che vuole anticipare il significato della canzone: “Da sempre cerco di fare in modo che i miei video raccontino attraverso i dettagli quello che sto cantando e questa volta mi troverete così”, spiega ancora la cantante.

“Ciao parla della capacità di lasciar andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino ad ora”, racconta ancora Laura sui social. “Normalmente, quando finisce una storia (d’amore, di amicizia o di lavoro) è più facile discutere, trovare una colpa, cancellare l’altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi. Sbattendo la pace in faccia alla guerra” conclude la star.

Le reazioni al nuovo brano e al nuovo look sono state entusiaste e sotto le foto pubblicate su Instagram si sprecano i complimenti: “Non ne sbagli una”, scrive una fan nei commenti; “Arrivi sempre al momento giusto”, aggiunge un’altra. Non manca qualche commento ironico, ma benevolo, come quello che recita: “Bravissima Michelle Hunziker anche cantante”, alludendo alla somiglianza tra le capigliature della cantante e della showgirl.

Ma c’è comunque qualcuno che non ha apprezzato: Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha definito Pausini “irriconoscibile” e bollato la foto come “in odore di Photoshop”. Reazione negativa che ha scatenato qualche commento velenoso, che si è disperso però tra l’amore dei fan.