Lagioia di un addio kolossal È il Salone delle Meraviglie

di Elettra Bernacchini

Bentornati nel Paese delle Meraviglie: al Centro Congressi Lingotto di Torino si aprono oggi le porte della 35ª edizione del Salone del Libro, in programma fino a lunedì 22 maggio.Centinaia di autori, artisti e giornalisti per oltre 1.600 incontri, 2.200 con gli eventi del Salone Off. Quest’anno la manifestazione, che ha come Paese ospite l’Albania e come regione italiana la Sardegna, prende il titolo di Attraverso lo specchio, in omaggio a Lewis Carroll. "La cosa che mi mancherà di più? Il rapporto con le persone con cui ho lavorato", ha detto il direttore Nicola Lagioia, che dopo 7 anni si prepara a passare il testimone, nel 2024, alla giornalista Annalena Benini.

Tanti gli appuntamenti da non perdere. Il Premio Nobel per la letteratura 2015, Svetlana Aleksievic, inaugura oggi il Salone in collegamento, subito dopo i saluti istituzionali. In Sala Oro, Chiara Valerio incontra Julian Barnes, vincitore del 49° del Premio Mondello Internazionale, sezione Autore Straniero. Domani arriva una delle protagoniste più attese, Michela Murgia che – proprio a pochi giorni dell’intervista in cui ha rivelato di soffrire in un tumore al quarto stadio – presenta il suo ultimo lavoro, Tre ciotole (Mondadori). Domenica 21 maggio è la volta di Wole Soyinka, Premio Nobel per la Letteratura 1986, tornato al romanzo con Cronache dalla terra dei più felici al mondo (La nave di Teseo).

Tra gli scrittori internazionali, lo spagnolo Fernando Aramburu, che il 21 maggio torna a Torino con il nuovo romanzo Figli della favola (Guanda), e lo statunitense Peter Cameron: sabato 20 maggio presenta la raccolta di racconti Che cosa fa la gente tutto il giorno? (Adelphi), e domenica incontra la sua traduttrice italiana, Giuseppina Oneto, per il terzo panel del filone tematico “Lo scrittore e il suo doppio“.

Impressionante la presenza degli autori italiani. Sabato Maurizio De Giovanni porta al Salone il suo Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli), mentre il giorno successivo Milo Manara presenta la sua versione a fumetti de Il nome della rosa di Umberto Eco. Domani, 19 maggio, Annalisa Cuzzocrea modera l’incontro promosso dal Premio Inge Feltrinelli, “Raccontare il mondo e difendere i diritti“, dove intervengono Olga Misik, la ragazza russa che nel 2019 lesse la Costituzione davati ai soldati, l’avvocata attivista iraniana Deniz Kivage e il direttore Fondazione G. Feltrinelli, Massimiliano Tarantino. Sabato 20, la direttrice dei nostri quotidiani Agnese Pini racconta il suo romanzo storico Un autunno d’agosto (Chiarelettere), in compagnia di Enrico Mentana. Per lo sport, l’ex-nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini, sempre sabato, svela gioie e dolori (tanti, da ragazzina, stando alle anticipazioni) di una vita da campionessa nella sua autobiografia, Oro (La Nave di Teseo).

Infine, le ricorrenze. Il 20 maggio Tony Wheeler, fondatore della rivoluzionaria guida Lonely Planet, che compie cinquant’anni, incontra Vinicio Capossela e Donatella Di Pietrantonio per parlare della stria di questo rivoluzionario manuale di viaggi. Il giorno dopo, il ricordo di due maestri: J.R.R. Tolkien, per il cinquantenario della morte, e Italo Calvino, di cui il 15 ottobre 2023 saranno 100 anni dalla nascita.