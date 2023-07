Jennifer Lopez, prove di matrimonio con Ben Affleck a San Valentino

Roma, 12 febbraio 2022 - Jennifer Lopez sempre più innamorata a San Valentino. La pop star è pronta a dire sì al grande amore della sua vita, Ben Affleck? Per ora siamo al titolo di una commedia romantica, “Marry me”, sposami appunto, appena uscita. Ma è impossibile capire dove finisca la finzione, tra piccolo schermo e realtà. Di certo, gli abbracci e l’abito bianco sul red carpet del film hanno fatto sognare i fan. JLo e l’attore si erano lasciati proprio alla vigilia delle nozze, vent'anni fa. Lei, 52 anni, è stata sposata tre volte, ha due figli; lui, 49 anni, di figli ne ha tre, con un divorzio alle spalle.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia, sul red carpet un sequel d’amore

Ritorno di fiamma

Il ritorno di fiamma dopo una pazza estate di gossip, con il bacio in mondovisione alla mostra del cinema di Venezia. Chi non ricorda quella perla di video diventato subito virale, la madrina del festival Serena Rossi si avvicina e stringe la mano alla star che un attimo dopo le volta le spalle, e bacia il suo Ben. L’attrice italiana aveva risposto con sorriso e grande eleganza: "Sono tornati insieme dopo 20 anni... L'amore è più forte di tutto!". Come darle torto.

Momento d'oro

Di certo, JL sta vivendo una stagione fortunata. People le ha dedicato la copertina di San Valentino. Il titolo: "Jennifer Lopez innamorata". E la star parla con estasi del fidanzato. "Siamo tutti in un bel momento davvero - ha dichiarato al settimanale -. Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di essere con lui, è una bella storia d’amore e abbiamo avuto una seconda opportunità”. Jennifer Lopez e Ben Affleck erano sul punto di andare all’altare nel 2004 ma poi fecero dietrofront. La scintilla si è riaccesa la scorsa primavera. La Lopez ha riflettuto anche sul clamore allora intorno alla loro storia e questa volta intende fare le cose diversamente. “Siamo cresciuti ora - continua - abbiamo più esperienza... abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo quindi protettivi perché è davvero un bel periodo per tutti noi”.

Poi, fedele al suo ruolo di sex symbol, ecco la pop star immortalata con un caschetto sensuale sulla copertina di Rolling Stone. La vita ricomincia a 50 anni.